Hace un par de semanas, después de las polémicas declaraciones del cantante Pablo Herrera contra la comunidad haitiana, los comediantes de “El Antídoto”, María José Quiroz y Kurt Carrera, hicieron una parodia del artista llamada “Pablo Horrores”.

En el estelar de humor, la comediante cambió la letra de la canción “Tengo un amor” por “Siento un mal olor, es pollo haitiano”. Tras ello, el cantante ya había mencionado que estaba comenzando las averiguaciones para interponer un recurso legal: “Ya fui a la SCD (Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales) porque eso es absolutamente ilegal“, dijo en su minuto, lo que finalmente se concretó.

En conversación con el programa EstiloChic, la abogada del artista, Macarena Palma, detalló que la querella es “por los delitos que se cometieron en contra de la Ley de propiedad intelectual“, según consignó Página 7.

A ello, la representante agregó: “La querella es en contra de María José Quiroz y Kurt Carrera, y todos los que resulten responsables”, puesto que se usaron dos de sus canciones “sin su autorización, y que se encuentran inscritos a su nombre”.

“Además, está el delito de injurias, porque se dañó la honra de mi representado, con esta caricaturización que se le hizo en el programa El Antídoto de Mega”, añadió.

Al respecto, Pablo Herrera también se refirió a la instancia legal: “Nunca me había pasado algo así, de tan mal gusto. Mi idea es sentar un precedente, para que no lo hagan con otras personas”.

“No se las van a llevar peladas”, prometió Pablo Herrera. “Yo no estoy para que me agarren para el leseo. Tengo una carrera de más de 40 años, la gente me quiere mucho, y así como he hablado de otras cosas, no voy a dejar que pasen por arriba mío“, cerró.