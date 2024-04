La exintegrante de Gran Hermano, Fran Maira, es la última confirmada para el nuevo reality de Canal 13, Ganar o Servir.

De tal forma, Francisca se unirá a “Coca” Mendoza, Gala Caldirola, Oriana Marzoli, Pangal Andrade, Luis Mateucci, Gonzalo Egas, Blue Mary, Botota Fox, Faloon Larraguibel, José Ángel González, Camila Recabarren, Mariela Sotomayor, Alejandro Pérez Moro y Claudio Valdivia.

“Creo que la Fran que conocieron antes estaba con más miedo al no saber lo que estaba pasando afuera. En cambio, la Fran de este reality va a estar más relajada y voy a poder disfrutar más del proceso y ser 100% como yo soy: alegre, chistosa y loca“, expresó Maira frente a su ingreso.

Fran Maira llega a Ganar o Servir

“Hay mucha gente que me odia y mucha gente me ama, y me encanta porque yo no vine acá a caerle bien a nadie. Los haters no me pagan la cuenta de la luz. Después del reality (Gran Hermano), con todo el hate que me llegó, yo me empoderé el triple”, agregó la influencer.

Cabe recordar que Francisca se encontraba trabajando en su candidatura para Miss Chile; proceso que abandonó para ser parte del nuevo programa de telerrealidad de Canal 13.

“Me encantaba Miss Chile, creo que represento a un tipo de mujer diferente, con un mensaje muy potente, y que iba a ser un aporte. Pero estar en esa competencia era una inversión demasiado grande y al final preferí el reality por las oportunidades que se me abren a futuro”, señaló Fran al respecto.

En la misma línea, la modelo agregó que su intención es poder llegar a realities en el extranjero. “Quiero pasar a otro nivel”, agregó.

Maira también expresó sus intenciones amorosas en este nuevo proyecto, recalcando que entrará soltera y dispuesta a que alguien la conquiste. “Soy bisexual, me gustan las mujeres y los hombres (…), estaría abierta a estar con una mujer”, confesó.