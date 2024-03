Francisca “Pancha” Merino reveló un complejo episodio que le tocó vivir tiempo atrás cuando trabajaba como panelista en SQP.

En conversación con Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela en Tal Cual, la presentadora de TV recordó cómo una excompañera de trabajo intentó golpearla mientras estaba embarazada de seis meses de su hija Chloe.

“Dieron una nota de los actores de las teleseries, entonces volvemos, yo estaba en SQP, y ella me dice ‘a ti no te llaman porque tú eres mala actriz‘”, partió relatando Francisca.

Pancha Merino recordó encontrón con excolega

“No voy a decir nombres. No me acuerdo si fue en la tele (al aire) o en comerciales, creo que fue en la tele (en vivo). Yo me quedé callada, nos fuimos a comerciales, yo estaba embarazada de la Chloe“, continuó Merino.

El rostro televisivo contó que le respondió de inmediato a su colega, diciéndole: “Mira linda, puede que yo no sea tan buena actriz, pero yo llevo 18 años en esta industria, y nunca me he agarrado a un productor, a un director, a un editor“.

“Le empecé a nombrar todos los puestos que ella se había comido (sic)”, contó Pancha, agregando que le había consultado a dicha persona si acaso ella podía decir lo mismo.

“La galla se me lanzó a pegarme, yo con seis meses de embarazo, y otra compañera se puso al medio y le dice ‘cómo se te ocurre, si está embarazada’, y la galla quedó un energúmeno, y yo, sentadita ahí como una dama”, finalizó Francisca.