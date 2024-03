La presentadora de TV, Savka Pollak, realizó un grato anuncio a través de sus redes sociales: luego de 10 años, recibió una compensación por deuda de pensión de alimentos.

“Cuando veo esas imágenes y me veo lo enojada y lo desesperada que estaba no podría creer que hoy día las cosas cambiaron“, manifestó la periodista. La medida fue posible gracias a la nueva legislación.

“Yo soy una de las 50 mil mujeres que ha recibido compensación por tantos años de deuda de pensión de alimentos. Ahora, por supuesto que no son los 10 años que me deben”, continuó Savka.

El mensaje de Savka Pollak tras recibir compensación por pensión

“También me genera impotencia y rabia que sólo sean 50 mil mujeres y no seamos todas, pero estoy muy agradecida porque hoy día, el panorama es distinto”, expresó la también modelo.

“Me siento más tranquila, y si hay alguna emergencia con los niños, hoy día sí tengo capacidad de endeudamiento, algo que no tenía hace unos meses y me generaba una angustia enorme (…), brindemos por eso, brindemos por este paso, y esperemos que muy pronto brindemos muchas más“, cerró.

En conversación con Página 7, Pollak ahondó respecto a su historia. Confesó que en el camino que le ha tocado emprender, “uno va perdiendo la fe”. “Cuando pones apremios, cuando el abogado te dice que no hay nada que hacer, la mayoría de las madres lo que hacemos es desistir“, expresó.

“Las mamás queremos lo mejor para nuestros niños, por lo que terminamos trabajando más, esforzándonos más y, por su puesto, deteriorando nuestras calidades de vida”, dijo al medio citado.

“Esto no se trata de un poco más o menos de plata, se trata de abusar de las vidas de un montón de mujeres que no se embarazaron solas. Y cuando una de las dos partes falla, da lo mismo dónde vivas, no hay bolsillo que aguante”, lanzó.

La comunicadora contó que con esta nueva resolución, logró cubrir cerca de 4 de los 10 años de deuda con dos de sus hijos: Matías y Maximiliano.