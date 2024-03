La actriz y modelo estadounidense, Megan Fox, se sinceró en una reciente entrevista sobre la cantidad de cirugías plásticas que se ha realizado a lo largo de su vida.

El rostro de Transformers asistió como invitada al podcast “Call Her Daddy“, donde reveló los procedimientos estéticos a los que se ha sometido y los que le gustaría realizarse.

Contrario a lo que muchas personas podrían pensar, Fox se ha hecho pocas intervenciones quirúrgicas: la primera en su vida fue a sus cortos 20 años. “Me hice los pechos cuando tenía 21 o 22 años. Me los volví a hacer después de dejar de amamantar a mis hijos, porque no sé adónde fueron, pero se fueron“, reveló.

Las cirugías de Megan Fox

Posteriormente, la actriz se sometió nuevamente a un cirugía para modificar sus senos, aquello pues perdió mucha grasa corporal para “sostener sus primeros implantes”, según relata en la entrevista.

“Podías ver las ‘arrugas’ del (primer) implante, así que tuve que cambiarlos por este conjunto”, declaró, refiriéndose a su busto actual.

En la conversación, la intérprete confesó que se operó la nariz también a sus 20 años. “Me han acusado de seis, siete, ocho cirugías de rinoplastia, lo cual es imposible”, se defendió Fox. “Tu nariz se necrosaría y se caería”, argumentó.

“No me he hecho una rinoplastia desde que tenía… Voy a decir 23 años. Ha pasado más de una década. No he tocado mi nariz desde entonces“, aclaró.

En el diálogo, Megan transparentó su miedo a los procedimientos en pabellón. “Mi cuerpo no reacciona bien a la anestesia general, así que cuando tengo que someterme a una cirugía, es un asunto muy serio (…), tengo mucho miedo a morir bajo anestesia general, no tomo la cirugía a la ligera. Por eso no he tenido muchas”, explicó.

En la misma línea, la personalidad hollywoodense dijo que le gustaría operarse los glúteos (depositar grasa en dicha zona). Fox cuenta con más intervenciones estéticas como procedimientos con láser, pero no más cirugías que las que mencionó.