A inicios de esta semana, la comunicadora Marlene de la Fuente dio a conocer en sus redes sociales que su hija con el periodista de TVN, Iván Núñez, Florencia, decidió cambiar su apellido.

En ese momento la madre de cuatro reveló que fue una decisión que la tomó por sorpresa, pues la joven ya usaba su apellido en redes sociales, sin embargo, no imaginó que también lo haría en el plano legal.

No obstante, recién ahora reveló las razones que llevaron a su hija a cambiar su apellido de Núñez a De la Fuente.

En conversación con Que te lo digo de Zona Latina, Marlene relató: “Es mayor de edad, y la decisión la tomó ella. Florencia me dijo: ‘Mamá, ya no hay vínculo’. Eso me lo viene diciendo hace mucho tiempo“.

“Antes tenían un tremendo vínculo. Yo creo que esto se debe a esta separación brutal de estos 5 años”, agregó.

“Me dijo: ‘La verdad es que yo quiero llevar tu apellido, lo necesito’. De alguna manera se liberó. Llegó muy feliz“, contó.

De acuerdo a la madre de la joven estudiante de Medicina Veterinaria, en otras dos ocasiones había intentado hacer el cambio, pero ella le pidió no hacerlo: “En dos oportunidades, Florencia había tomado horas en Registro Civil. Le dije: ‘Te pido por favor que la anules, vuelve a pensarlo"”.

Pero en la tercera oportunidad “solo me lo informó, que oficialmente ya se había cambiado el apellido”, relató De la Fuente.

Marlene también contó que debido a que su hija e Iván Núñez no tienen vínculo, supone que el periodista se enteró del cambio a través de la prensa.