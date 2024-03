Uno de los momentos más esperados de la nueva entrega de los Premios Oscar, fue la interpretación de I’m Just Ken del actor Ryan Gosling, canción que forma parte de la película Barbie.

Este es el segundo tema que la película logró posicionar entre las nominadas, junto con What Was I Made For? de Billi Eilish, la que se llevó la estatuilla dorada.

De hecho, en un inicio se mantenía en incertidumbre sobre si el actor interpretaría la canción de la película, sin embargo, el escritor y productor de I’m Just Ken, Mark Ronson, fue enfático en decir que nadie más podría cantarla.

El momento de los Oscar estuvo marcado por la presencia de los actores Simu Liu, Kingsley Ben-Adir, Ncuti Gatwa y Scott Evans, quienes interpretaron las diversas versiones de Ken en la película.

Pero eso no fue todo, sino que también se subieron al escenario Slash, de Guns N’ Roses, Mark Ronson, Andrew Wyatt y Wolfgang Van Halen.

Pero si te perdiste la presentación, que se llevó varios aplausos, el medio Deadline Holywood ya lo tiene disponible en su canal de YouTube, y te lo dejamos a continuación.