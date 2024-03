En la previa de la 96º edición de los Premios Oscar 2024, la ex estrella Disney, Vanessa Hudgens, sorprendió a todo el mundo al anunciar, a través de su elección de vestuario, que está embarazada. La actriz lució un vestido negro manga larga pegado al cuerpo, el cual permitía ver su crecida panza ante las cámaras.

Vanessa Hudgens, que también se ha desempeñado como actriz de Broadway, está casada desde diciembre del año pasado con el beisbolista Cole Tucker, con quien ahora esperan su primer hijo juntos.

Ambos se conocieron el año 2020 a través de una meditación grupal hecha a través de videollamada de Zoom. Solo tres años después, en febrero de 2023 se comprometieron en París, Francia, y finalmente en diciembre de dicho año se casaron en México con una romántica ceremonia.

Previamente, la actriz había salido por casi nueve años con el actor Austin Butler y, antes estuvo con su coestrella de Disney, Zac Efron.

La carrera de Vanessa Hudgens

Desde su salto a la fama como “Gabriella Montés” en la trilogía High School Musical y su incursión en el mundo de la música, Hudgens optó por centrar su carrera en la actuación.

Desde el 2009 ha interpretado a diferentes personajes en películas como Bandslam (2009), Beastly (2011), Sucker Punch (2011), Journey 2: The Mysterious Island (2012) Spring Breakers (2012), Second Act (2018), Bad Boys for Life (2020) y Tick, Tick… Boom! (2021).

También ha sido notoria en sus roles protagónicos en diversas películas navideñas de Netflix, tales como The Princess Switch (2018) (y sus respectivas secuelas) y The Knight Before Christmas (2019), habiendo coproducido varias de ellas.

Hudgens interpretó el papel de Emily Locke en la serie de NBC Powerless (2017). También interpretó el papel principal en el musical de Broadway Gigi (2015) y tuvo papeles en dos de las producciones musicales en vivo de Fox: Rizzo en Grease: Live (2016) y Maureen Johnson en Rent: Live (2019). En 2022, Hudgens coorganizó la Met Gala en Manhattan.

¿Dónde se ven los Premios Oscar 2024?

La transmisión de la ceremonia y la entrega de los galardones será transmitida a más de 200 países y se podrá seguir a través de la televisión local y servicios de streaming.

¿Dónde ver los Oscar en Chile? Se podrán ver en vivo por los canales de cable TNT y CNN Chile, a contar de las 19:00 horas del domingo.

En tanto, la plataforma de streaming Max (ex HBO Max) será la encargada de transmitir los Premios por Internet. Igualmente, la web oficial de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas también ofrecerá una transmisión en vivo del evento.