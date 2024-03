Madonna dio bastante que hablar en redes luego de uno de sus conciertos enmarcados en su gira Celebration Tour en EE.UU. La cantante, con la intención de animar al público, le reprochó a un fanático cerca del escenario el por qué no se ponía de pie. La persona usaba silla de ruedas.

El registro del momento se difundió rápidamente por la web, llenándose de críticas como también de argumentos en defensa de la intérprete de Like a Virgin, pues la artista no se había percatado de la situación del asistente al recital.

“¿Qué haces ahí sentado?“, la lanzó Madonna al fan, para luego acercarse tras no lograr entender la respuesta.

Una vez que la Reina del Pop notó la silla de ruedas, dijo “Oh, ok. Políticamente incorrecto, perdón por eso. Me alegra que estés aquí“.

La escena fue también tomada con humor por algunos cibernautas debido a su calidad de “chascarro”, sin embargo, muchos otros usuarios repudiaron el hecho de que la artista pidiera que la gente no estuviera sentada.

“¿Es un delito sentarse durante un show?, ¿y si me siento cansado?, “Esto es repugnante y aun así muy divertido”, “De todos modos, no deberías reclamarle a la gente por sentarse, ella no es la reina de Inglaterra. Algunas personas están cansadas o tienen condiciones que les obligan a sentarse. ¿Quieres que se vayan por completo?”, son tan sólo algunas réplicas al viralizado video.

Según ABC, el hecho ocurrió cuando la cantante de 65 años estaba presentándose en el “Kia Forum” de los Ángeles. El mismo medio agrega que este no es el primer episodio durante su gira Celebration que ha generado críticas.

A fines de febrero, durante otro show del mismo tour, Madonna bebió una cerveza para posteriormente escupirla al público de la primera fila, recoge el medio citado y Los 40 México.

Al parecer, la polémica venía de la mano con esta serie de conciertos de la voz de La isla bonita.

Madonna questions fan for sitting down during her show then finds out they’re on a wheelchair:

“Oh okay, politically incorrect, sorry about that. I’m glad you’re here.” pic.twitter.com/oezHxfjrFn

— Pop Crave (@PopCrave) March 9, 2024