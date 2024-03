Lucho Miranda fue uno de los grandes triunfadores del Festival de Viña del Mar. El comediante se ganó al monstruo con su rutina de humor negro, la que le valió la entrega de Gaviota de Plata y Oro.

En el escenario, el comediante aprovechó de hablar sobre su futura esposa, Franshesca Toledo, con quien lleva casi tres años de relación.

De hecho, Franshesca sería hoy día su esposa, pues el matrimonio de la pareja estuvo planeado, en un inicio, para este verano. Sin embargo, la ceremonia tuvo que ser aplazada por la participación de Miranda en Viña 2024.

Lucho Miranda por la cuenta de Arsmate de su pareja

Toledo aprovechó el buen momento de visibilidad y alcance posterior al show de su novio en el Festival para promocionar su cuenta de Arsmate, el “OnlyFans chileno”. Al momento de publicada esta nota, la joven cuenta con mil suscriptores en la plataforma de “contenido exclusivo”.

“No te importa que la Fran tenga Arsmate?“, le consultó un seguidor a Lucho en redes sociales. “Claro que no. Ayer le saqué fotitos, no quedó ninguna buena“, le respondió el humorista a través de una historia de Instagram.

“Pensó que yo lo había hecho intencional, para que ella no subiera nada, y ahí le expliqué que no podía abrir las manos, por lo cual me cuesta sacar fotos. ‘Oh chucha’ dijo ella, ahí se puso el traje de enfermera y volvimos a intentarlo. Tengo fe en esta pyme“, cerró el standupero, fiel a su estilo.

La relación entre Luis y Franshesca nació, también, de forma cómica. En una entrevista tiempo atrás, el comediante fue consultado por cómo sería la mujer ideal para él, a lo que el oriundo de Vicuña contestó “Que supiera usar cuchillo y tenedor, algo muy básico”.

Miranda agregó que su ahora pareja le respondió tal chiste a través de Instagram: “Lucho, no es para enamorarte pero yo sé usar cuchillo y tenedor”. El resto es historia.