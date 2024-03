Top Chef VIP definió a su último concursante eliminado en el capítulo de anoche, luego de una desafiante prueba que consistía en preparar comida china.

Los participantes en competencia fueron Jennifer “Pincoya” Galvarini, Gissella Gallardo, Ana María Muñoz (Zapallito), Máximo Menem y Gianella Marengo.

Si bien la consigna se trataba de un menú común y conocido por todos, resultó ser un completo desafío para los aspirantes a cocineros. Cada uno de ellos preparó arroz chaufa, un acompañamiento (proteína) y wantanes.

¿Quién abandonó Top Chef VIP?

“Hice una carne mongoliana con salsa de soya, salsa de ostra, ajo, jengibre”, explicó Máximo Menem cuando fue su turno de pasar adelante con su platillo. Sergi Arola fue el primer chef en degustarlo, y su juicio fue rápido: “Te ha quedado durita, durita. ¿No lo has salteado?, ¿has probado la carne?“.

El jurado hizo que el hijo de Cecilia Bolocco probara la proteína. “Estaba más blandita, se lo prometo“, argumentó el joven. “No sé qué le habrá pasado a la carne que se puso tan dura después. Yo de verdad cuando emplaté sentí que estaba rica”, expresó Máximo una vez que estuvo solo frente a las cámaras.

“Acabo de comerme una carne tiernita, rica; la de Gisse, tiernita y rica; la de Pincoya, tiernita y rica, y esta, está dura“, añadió Sergi en su evaluación. “Me gusta el wantán, porque además te quedó planito, pero el arroz y la carne, uf“, agregó el experto.

Por su lado, la chef Fernanda expresó que la carne, más que dura, estaba muy seca. “Cuando fui a tu estación tenías unos cortes gruesos como bastones y largos, que es lo que le ha tocado al chef Sergi. A mí me tocó otro que está más plano, y que está más blando, pero seco“, opinó.

Benjamín Nast criticó el uso de vino blanco en el platillo de Máximo. “Esto no sabe a carne mongoliana, porque vino blanco no se usa en la cocina china de esta forma. Hay vinos chinos especiales para la comida china (…), los sabores (del plato) no son chinos; ahí hay un fallo”, expresó.

Por ello, el hijo de Carlos Menem terminó siendo el último eliminado de Top Chef VIP.