Durante el programa Tal Cual, Paty Maldonado recordó el accidente automovilístico que sufrió a mediados del 2023, esto en medio de un debate sobre los artistas que más veces han estado en el Festival de Viña.

El tema salió a colación después de que Coco Legrand fuera nombrado, pues se ha presentado sobre la Quinta Vergara en siete ocasiones. De hecho, el 2010 fue el último año que el humorista pisó dicho escenario.

En aquel contexto, Patricia Maldonado opinó que no creía posible verlo haciendo humor de manera pública nuevamente. “Él ya no quiere, porque ya está cansado. Además que el accidente que el tuvo… Él dijo que después del accidente su vida cambió en un 100%“, expresó la cantante.

Paty Maldonado reveló secuelas de su accidente

“Tuvo un accidente en moto y se quebró entero”, recordó el rostro de TV en la instancia. “No es broma lo que voy a decir, lo voy a decir es muy en serio. Después de un accidente como el que yo tuve, tú quedas con una ‘pifia’. Yo hoy día no manejo“, reveló Maldonado.

“Por el pueblo (Curacaví) manejo, pero no se me ocurre por la carretera. Tengo una persona que me lleva y me trae, pero, yo me puedo quedar dormida, y él le hace el quite a un perrito… ‘¿¡Qué pasó!? (asustada)’, te quedas cagá de la cabeza (sic)”, detalló la actriz.

En el diálogo con los panelistas, Paty confesó recordar el accidente durante las noches de vez en cuando, sin embargo, no permitió que el episodio la deprimiera. “Yo, con el carácter que tengo, no me bajonee, tiré para arriba y trabajé a los 10 días, lo que tú quieras, pero hay otra gente que no”, declaró.

“Y voy en auto, pero estoy torpe. Yo manejo bien, pero estoy torpe, a la defensiva“, añadió la personalidad televisiva.