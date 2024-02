Paul Anderson, actor que personificó a Arthur Shelby en Peaky Blinders, ha preocupado a los medios y a los cibernautas tras filtrarse una foto de su actual estado físico.

Hay que recordar que, hace un par de meses, el intérprete fue multado por posesión y consumo de drogas en Londres. En concreto, según el Daily Mail, Anderson se encontraba en un bar en Hampstead cuando un cliente alertó al propietario por un “olor a vapores de cocaína” proveniente de un baño.

En tal ocasión, la policía encontró al actor de 48 años en posesión de crack, anfetaminas, diazepam y pregabalina. Además, se informó que dio positivo en el consumo de opiáceos y cocaína.

Son aquellos los antecedentes que han llevado a usuarios en redes y medios internacionales atribuir el aspecto de Paul al consumo de drogas. En las imágenes publicadas por The New York Post, se ve al intérprete británico con varias capas de ropa caminando por la calle con una cara afligida.

Su delgadez y su rostro detonaron comentarios en las fotos, tales como “Necesita ayuda. Es un buen actor”, “Que triste verlo así, donde esta su núcleo familiar, amistad, compañeros?“, “No dejen que le suceda lo mismo que a Whitney Houston. Este hombre necesita ayuda urgente. Donde esta su mánager, su familia, amigos?.. Aparecerán el día de su funeral?”.

Asimismo, algunos comparan a Paul Anderson con su personaje en Peaky Blinders, pues éste último era inestable y, en varios capítulos, se le vio luchando contra las adicciones.

Cabe detallar que cuando Anderson fue detenido por posesión de drogas, su abogada explicó que lo hacía porque quería “complacer a los fans metiéndose en el personaje“.

Disheveled ‘Peaky Blinders’ star Paul Anderson looks unrecognizable in new photos https://t.co/puioOYUq43 pic.twitter.com/bmQvTcrNHi

— New York Post (@nypost) February 22, 2024