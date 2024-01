Britney Spears le ofrece disculpas públicas a Justin Timberlake con particular mensaje en Instagram

La princesa del pop causó revuelo en redes y en la prensa internacional tras un particular mensaje compartido en su cuenta de Instagram, donde ofrece disculpas públicas a Justin Timberlake y a aquellos que pudo haber ofendido tras dichos plasmados en su libro autobiográfico.

Britney Spears ha confundido a las redes y a parte de sus seguidores tras ofrecerle disculpas públicas Justin Timberlake. La cantante ocupó sus redes para escribir un mensaje dirigido a su exnovio, a quien nombró en reiteradas veces en su libro The Woman in Me.

Hay que recordar que la bailarina reveló haber abortado un bebé del también actor en los años 2000. En su autobiografía, Spears detalló que se realizó dicho procedimiento en casa con medicamentos conseguidos a través de un médico que una asistente le llevó.

Britney escribió: “Si hubiera dependido solo de mí, no lo hubiera hecho”. Posterior al hecho, la relación con Justin comenzó a desgastarse, y el artista, después, terminó con la princesa del pop vía mensaje de texto.

Britney Spears ofrece disculpas públicas a Justin Timberlake

La artista compartió en su cuenta de Instagram un video donde aparece Timberlake junto a Jimmy Fallon y una serie de personas interpretando un popurrí de éxitos del cantante con instrumentos de juguete.

En el pie de dicha publicación, Spears escribió: “Quiero disculparme por algunas cosas que escribí en mi libro. Si ofendí a alguna de las personas que realmente me importan, lo siento profundamente…”.

“También quisiera decir que estoy enamorada de la nueva canción de Justin Timberlake, Selfish, es tan buena, y, ¿cómo es que cada vez que veo a Justin y Jimmy juntos me río tanto?”, continuó el mensaje. Selfish es el primer sencillo del nuevo disco del exintegrante NSYNC.

En el post, la bailarina también plasmó su gusto por Sanctified; canción que Justin Timberlake presentó en Saturday Night Live. Si bien las disculpas no están dirigidas directamente a Timberlake, por la calidad y contenido del mensaje, puede inferirse que la artista apunta al bailarín.