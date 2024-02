Luego de ganarse un puesto en la final de Gran Hermano Chile, la influencer Scarlette Gálvez, más conocida en sus redes sociales como Sckarcita, se abocó de lleno a su carrera como cantante.

La joven de 21 años anunció, junto a su docu-reality que emite a través de YouTube, que iba a iniciar una carrera en la música tras salir del encierro, donde se quedó con el segundo lugar.

Sin embargo, recién ahora, después de tres meses del fin del programa, el material salió a la luz. Con una fiesta de lanzamiento realizada en Espacio Chicureo, la influencer debutó sobre el escenario con su canción “Y la Cheesy”.

Vistiendo un atuendo al más estilo de Britney Spears de los 2000, la influencer se enfundó en un conjunto de denim, junto a un par de zapatos con plataforma a tono. Así se subió al escenario a interpretar su primer tema.

Pero frente al público y amigos que usaron una máscara de muñeca Bratz, simulando el nuevo look de la ex Gran Hermano, la joven también presentó un segundo tema de cumbia junto a nada menos que el grupo “La Noche”. No obstante, hasta ahora la influencer no ha revelado el nombre de la colaboración.

Cabe mencionar que el lanzamiento de la carrera musical de Sckarcita no estuvo exento de polémicas, esto, pues Ignacia Michelson reaccionó al uso de la frase “reinas bellas” en la canción.

A través de Instagram Stories la ex Acapulco Shore escribió: “Voy a decir un par de cositas. Me da igual que use el ‘Reinas bellas’, pero que quede claro que yo lo inventé. Hablar Chilemex también es mío porque paso yendo a México y hablo así hace más de 4 años”, según consignó Página 7.

A lo que agregó: “Que estén hablando así, algunos (as) me da lo mismo, ¡pero también lo inventé yo! Y tengo unas frases nuevas que están de infarto, pero aún no las diré porque las tengo guardadas para algo especial, para eso las invento para que se usen y se pongan de moda. Pero la que impone soy yo”, cerró en referencia a Gálvez.