Durante su estancia en el reality de CHV, Fran Maira se hizo conocida por su gusto en la música, además de las varias ocasiones en que súbitamente cantaba el coro de “I set fire to the rain” de Adele a un alto volumen. Y aunque para muchos esto se convirtió en un meme en las redes sociales, lo cierto es que la influencer admitió que siempre ha estado interesada en este arte.

Así fue que recientemente reveló que incursionará en la música como cantante urbana, interés que tiene desde muy pequeña, pero que le significó ser víctima de bullying en su infancia.

“Para quienes no saben no es que yo anoche desperté con ganas de cantar, yo cuando chica cantaba, pero me hicieron bullying porque cantaba muy fuerte y en el colegio me agarraban para el chuleteo, por eso lo dejé de hacer“, relató Maira.

A lo que agregó la influencer de 23 años en el podcast de Karol Dance, “Un día +“: “Me siento muy show-woman, puedo hacer de todo”.

“Cuando salí del reality tenía la expectativa de entrar en la televisión y para ser honesta me di cuenta de que no me gustó tanto el medio, lo encontré un poco tóxico“, contextualizó Fran Maira sobre el cambio en su carrera.

“Entonces dije ‘a ver, ¿qué me falta hacer? Cantar’ y dije ‘voy a intentarlo, qué puedo perder‘”, agregó. Sobre las posibles críticas que podría recibir, Maira aseguró: “Va a pasar”.

Sumado a ello, reveló que espera hacer el lanzamiento de su primer tema antes de marzo y aunque admitió que aún no tiene confirmadas colaboraciones, sí será más que “solo una canción (…) full perreo”, cerró.

En el podcast la ex chica reality también reveló que grabó un piloto para un programa en La Red; sin embargo, a la fecha aún no se ha confirmado el espacio televisivo.