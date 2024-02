Margot Robbie se refirió a la gran polémica desatada en redes por seguidores de la película, Barbie, luego de que ella y Greta Gerwig no fueran nominadas a las categorías de Mejor Actriz y Mejor Director, respectivamente, en los Premios Óscar 2024.

“No hay forma de sentirse triste cuando sabes que eres tan afortunada“, expresó Robbie durante una proyección especial de la película la noche del martes 30, detalló Deadline.

“Obviamente, creo que Greta debería ser nominada como directora, porque lo que hizo es algo único en la vida, realmente lo es”, agregó la intérprete en la instancia, según consignó el medio citado.

Margot Robbie se refiere a la polémica de Barbie en los Óscar 2024

“Nos propusimos hacer algo que cambiaría la cultura; afectaría a la cultura, simplemente haría algún tipo de impacto”, añadió Robbie. “Y ya lo ha hecho, y más, mucho más de lo que nunca soñamos que lo haría. Y esa es realmente la recompensa más grande que podría surgir de todo esto“, confesó la actriz.

“Las reacciones de la gente a la película han sido la mayor recompensa de toda esta experiencia, ya sea teniendo un momento como ese (refiriéndose a un episodio puntual donde escuchó a un grupo de hombres hablar positivamente del filme en un pub en Escocia), o escuchando en los baños (de los cinces), o viendo lo que la gente escribe en línea, o simplemente viendo cuánto rosa puedo ver en esta habitación en este momento”, prosiguió Margot.

“Nunca he sido parte de algo así, no algo como esto. He hecho cosas de cómics y eso obtiene una gran reacción, pero esto se sintió muy diferente“, continuó la también coprotagonista de El lobo de Wallstreet.

“Todavía se siente muy diferente, y no puedo pensar en un momento en el que una película haya tenido este efecto en la cultura. Y es increíble estar en el ojo de la tormenta”, cerró la actriz en la instancia.