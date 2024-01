La cantante mexicana, Yuri, reveló íntimos detalles de su juventud. La artista confesó haber batallado contra la adicción al sexo, lo que le trajo graves consecuencias a su salud y motivo que la llevó, en gran parte, a acercarse a Dios.

Yuridia, su nombre completo, entregó dicha información en una entrevista con el conferencista Nayo Escobar, en el programa de Youtube La historia detrás de la fama. En la instancia de conversación, el moderador le preguntó que si durante sus años de joven había caído en los excesos.

“Sí, pero no como la gente pensaría“, le respondió Yuri. “No me metí a al droga, nunca. Estaba empezando a tomar… No creo que fui alcohólica, porque no… No me podría tomar, si fuera alcohólica, una copa o una cerveza. La gente alcohólica no puede tomar nada. Lo mío era el amor, el ‘piojito’ (caricias), el cariñito. Eso era lo mío“, manifestó la mexicana.

Yuri se sincera respecto a su adicción al sexo durante su juventud

“Lo mío era ‘ese me gusta, me lo traen’. ‘Oye, pero es casado’, ‘ah, pero no capado, tráemelo"”, continuó la también presentadora de televisión.

Respecto a su obsesión por el placer en aquellos años, Yuri se sinceró. “Piensas que esa es la vida. Como no conoces la otra parte que es la paz, la integridad, la familia, y estás joven, dices ‘ay, jabón que no se gasta, dale. Vive la vida loca’, pero tiene consecuencias, y graves“, aseveró.

Escobar le preguntó, en concreto, qué consecuencias le había traído su comportamiento sexual excesivo, a lo que la artista respondió “un papiloma cervicouterino, casi cáncer. Sí. Casi me mata. Nunca me cuidé. No sé ni cómo no quedé embarazada. Podría haber tenido hijos como para un partido de fútbol; un equipo”, respondió la cantante con tono cómico.

“Yo digo que Dios, desde ese momento, estaba de mi lado. Dios ya me tenía escogida, porque yo nunca me cuidé, y yo me acosté con mucha gente”, expresó la cantante, quien públicamente ha dejado en evidencia su cercanía y práctica de la religión cristiana.

“No era ninfomaníaca, pero yo creo que si Dios no llega a mi vida en ese tiempo, sí, me vuelvo. Tenía poder, dinero, belleza, juventud, y todos me miraban (…), salgo de ahí cuando ya soy cristiana“, continuó relatando.

“Yo me identifico mucho con María Magdalena, porque esa era mi profesión… Nada más más bruta, porque no lo vendía, lo regalaba (risas), porque Satanás nos hace brutos”, lanzó Yuri entre broma.

“Mi carne está viciada, yo la vicié. Es como un drogadicto. ‘No, yo llevo ya 10 años sin drogas’, pero dale tantito alcohol y en seguida te va a pedir (…). Cuando yo veo un hombre guapo digo ‘¡shh!, quietecita, que ahí está el marido’. ¡Claro! Y satanás se me pone en frente. A veces hay hombres que me dicen ‘hola, guapa, ¿usted sigue casada?’, ‘para 28 años de casada, ¿algún problema?’. Yo enfrento a satanás, porque sé que ese guapo no es ese guapo, es el chanclas (diablo)”, prosiguió la artista.

Si bien Yuri se toma hoy en día su pasado con humor, no quita el hecho de que la adicción al sexo es un problema real y, a veces, muy presente entre personalidades famosas. De la misma forma en que existe la adicción a las drogas, alcohol, comida y/o diversas sustancias, esta problemática es igual de real y puede acarrear problemas graves a la salud de quien lo padece.