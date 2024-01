En un reciente capítulo de Sígueme, de TV+, Daniella Campos se sinceró respecto a su relación con su hermana gemela, Denisse Campos. Aquello sucedió en el marco de una conversación sobre la compleja relación entre Karen Paola y su madre; situación expuesta en el último capítulo de La Cabaña.

En el panel del programa de TV+, los participantes comenzaron a hablar sobre las relaciones familiares, por lo que afloró el vínculo de Daniella con Denisse. “Mi tema con mi hermana no es sólo conmigo, es con otros hermanos también, entonces, por eso me voy a la mamá (de Karen Paola), la mamá debe estar sufriendo, que es lo mismo, en el fondo, que vivir en esta guerra cruzada. Yo creo que mi mamá lo tiene que haber pasado pésimo“, expresó la modelo.

Daniella Campos por su distanciamiento con su hermana, Denisse

“Mi mamá sabe que yo nunca he hecho descargos contra mi hermana. Yo he hablado de mi alejamiento con mi hermana, he hablado de que no estamos juntas, etcétera, pero yo nunca he dado los motivos en la televisión (…), hay un límite; límite que no vive mi hermana, por supuesto (risas), ella me respondía una chorrera de cosas dentro de su enojo y claro, mi mamá lo pasaba pésimo“, continuó Daniella.

Respecto a cuando suceden conflictos dentro de la familia, la periodista entregó su opinión personal: “Uno no daña a una persona; es una bomba atómica que tiene esquirlas, y esas esquirlas se van enterrando en todos lados, y después, volver a recomponer eso, es muy salvaje, muy difícil“.

Michael Roldán le preguntó a Daniella hace cuánto tiempo no hablaba o veía a su hermana, a lo que el rostro televisivo respondió “hace como 20 años o más. Nunca fuimos tan unidas. Yo era muy pegada a mi hermana mayor y muy pegada a mis hermanos chicos“.

“Yo creo que yo lo he sanado (…), yo creo que la Denisse me dijo algo súper importante la única vez que fuimos a un programa juntas, sentadas como invitadas después de muchos años, que fue en Primer Plano. Ella me dijo ‘Daniella, por qué tú sigues pensando que la vida que tú ves en mí, es la correcta, o es la que yo tengo que querer. Yo no quiero tener una casa los días domingo para que tú me vayas a visitar con mis hijos, no me interesa, yo vivo de otra forma, tengo otros ideales y cosas que hacer’, y tiene toda la razón“, agregó la comunicadora.

“Mi hija ni siquiera sabe que existe su tía, la ha visto una vez en su vida. Con mi hermana yo me encontré en mi matrimonio, que me obligaron a invitarla. La vi esa vez y se fue temprano, y la próxima vez fue en un matrimonio de un sobrino. Ahí ya había nacido la Maite (su hija), y fue la única vez que la ha visto. No es bonito, es triste… Ya, no me hagan llorar“, confesó la modelo.