Un repleto Teatro Peacock en los Ángeles, California, ovacionó a Christina Applegate en la premiación de la 75ª edición de los Emmy. Así, quien en su juventud diera vida a Kelly Bundy, salía al escenario bajo vítores y aplausos, mientras de fondo sonaba Love and Marriage, la icónica canción de la serie que la llevó a la fama “Married With Children” (Matrimonio con hijos, en español).

En este contexto, la artista salió con una muleta, puesto que desde 2021 fue diagnosticada con esclerosis múltiple, una enfermedad autoinmune que afecta el sistema nervioso central.

“Muchas gracias. Oh, Dios mío, me están avergonzando con la discapacidad poniéndolos ahí de pie, pero está bien. No tienen que aplaudir cada vez que diga o haga algo. Voy a llorar más de lo que he llorado. Es un honor hacer papeles complejos, divertidos, como las mujeres nominadas esta noche”, mencionó la actriz, al entregar el galardón a Ayo Edebiri por The Bear en la categoría a mejor actriz en serie de comedia.

Con 52 años, la ganadora de un Emmy por su participación en Friends, había asombrado a críticos por su papel en “Dead to me” (Está muerto para mí, en español), la última actuación de su carrera junto a Linda Cardellini, su compañera en el plató de la serie de Netflix. “Probablemente no trabajaré nunca más delante de la cámara pero estoy encantada de haberme ido con alguien que, de lejos, es la mejor actriz con la que he trabajado en mi vida”, recogió La Vanguardia.

La temprana carrera de Christina Applegate

Christina Applegate debutó en la televisión a los cinco meses de vida. La actriz protagonizó una publicidad sobre mamaderas, siendo parte de la industria a una edad en que los niños se quedan en su hogar. Eso sí, desde la separación de sus padres, Nancy Preddy y Robert Applegate, la vida de Christina estuvo destinada a las cámaras.

Por este motivo, desde que iba al jardín infantil, asistió al Screen Actors Guild. Desde pequeña fue la fuente de ingresos de su madre, una actriz de escaso éxito que luchaba por abrirse paso en Hollywood.

Mientras tanto, desde pequeña el talento y la facilidad de hacer comedia hizo a la artista la primera opción para los productores de series y obras de teatro. Amaba actuar y mientras lo hacía, ambas vivían de las ayudas estatales. “Para mi madre no fue fácil ser una actriz con problemas para trabajar y criar una niña. Éramos como dos vagabundas sin saber nunca de dónde vendría el dinero”, consignó Infobae.

El éxito de Married with children

Sin embargo, el gran salto vendría a sus 15 años, pues fue elegida para personificar a Kelly, la hija de Al y Peggy Bundy en la serie “Matrimonio con hijos”. Al interpretar a la atractiva hija de los Bundy, la serie causó sensación por mostrar con humor las penurias de esta familia disfuncional. También la figura de Applegate se transformó en un ícono de la moda, tras los looks de la bella pero poco inteligente Kelly.

Asimismo, pese a las críticas negativas por el lenguaje vulgar de la ficción que era una sátira de la típica familia de clase media, lo cierto es que Applegate exhibió sus dotes para la improvisación, que le permitió seguir con su carrera después del término de la serie producida por Fox, tras 11 años al aire.

Luego de 264 capítulos la serie dijo adiós y sus actores probaron suerte en otros proyectos. Así, la intérprete de Kelly participó en películas como La cosa más dulce, que filmó en compañía de Cameron Díaz y Selma Blair, quien también padece la enfermedad autoinmune.

Por otra parte, Christina protagonizó “Up All Night” y “Samantha Who?” y las cintas de “Anchorman”. Sin embargo, Applegate tuvo que someterse a una doble mastectomía después de que le detectaron cáncer de mama en 2008.

Si bien se pudo recuperar, la artista debió someterse también a la extirpación de los ovarios y las trompas de Falopio, bajo la sombra de una prima de la actriz que falleció por cáncer ese mismo año. “Yo puedo prevenir eso. Esa fue mi manera de tomar control sobre todo”, indicó El Mundo.

El diagnóstico de esclerosis múltiple de Christina Applegate

Fue una escena de baile en medio de Dead to me, que la alertó sobre un entumecimiento. Applegate perdió el equilibrio y se cayó. En retrospectiva, contó que pudo anticiparse y cuidar de su salud pero no quiso, contó a The New York Times. Pese a los hormigueos en sus brazos y piernas, prefirió seguir con las grabaciones hasta que el diagnóstico de esclerosis múltiple provocó un profundo cambio en su vida.

No obstante, mientras rodaban la que sería la última temporada de la serie Dead to me, Christina demostró valentía para terminar sus escenas.

En esta misma línea, detalló al Times que hoy “no puedo caminar sin un bastón. Quiero que la gente sepa que soy muy consciente de todo eso”, replicó al matutino. Además, en el set tenía que movilizarse en silla de ruedas.

De hecho, ha sostenido que el apoyo de su esposo Martyn LeNoble, bajista de la banda de rock alternativo Porno for Pyros, a quien conoció hace 15 años, es vital para el difícil trance que vivió y ahora con el actual diagnóstico de esclerosis múltiple. “Sin él, no sé si hubiera podido pasar por algo de esto. Llegó en un momento en el que había muchas pérdidas en mi vida en muchos niveles, por lo que ha sido una ayuda realmente increíble”, afirmó una publicación de Parade.

La profunda amistad de Linda Cardellini y Christina Applegate

Terminar la serie fue una hazaña. Durante las grabaciones, Mitch Cohn, un técnico de sonido y antiguo amigo, le sujetaba sus piernas para que pudiera mantenerse erguida y en otras escenas ella debía apoyarse en algunos objetos para mantener la postura.

Del mismo modo, anticipó que estos hechos le demostraron que su carrera había terminado. “Ahora mismo no puedo imaginarme levantándome a las 5 de la mañana y pasando de 12 a 14 horas en un rodaje”, mencionó en la premiación del Sindicato de Actores de 2023.

Por último, la actriz reveló que culminar la serie fue lo más difícil, pero el apoyo del equipo y su compañera Linda, le dio la fuerza necesaria para cerrar la ficción. Una corazonada de Cardellini, la hizo darse cuenta que su colega iba a ser alguien inolvidable en su vida profesional y personal, al igual que los personajes que interpretaban.

“Jen y Judy se apoyan mutuamente, se aman, se ayudan mutuamente en las cosas. Linda y Christina, lo mismo”, destacó al NYT.

No se trató de la única. En un inesperado cameo para los seguidores de “Matrimonio con hijos“, Katey Sagal, su madre en la familia Bundy, interpretó a la madre del personaje de Cardellini en “Dead to me”, en lo que parecía ser un detalle más para el cierre de una gran carrera.