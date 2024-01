La socialité y fashionista Sofia Richie Grainge, hija del cantante Lionel Richie y hermana de Nicole Richie, ha anunciado que está embarazada en una bella sesión de fotos para la revista estadounidense Vogue.

Recordemos que Richie contrajo matrimonio en abril de 2023 con Elliot Grainge, CEO del sello discográfico 10K Projects e hijo del conocido empresario y CEO de Universal Music Group, Lucian Grainge.

La boda, realizada en el sur de Francia, fue documentada a través de videos en Tiktok que se viralizaron con gran rapidez, captando la atención de los usuarios por la lujosa decoración y los cuidados looks de Sofia creados por la casa de modas Chanel.

En su entrevista con Vogue, Richie Grainge relató que se enteró de su embarazo cuando tenía solo un mes, pues con su esposo habían estado tratando de tener un bebé desde su matrimonio y constantemente se realizaba tests de farmacia.

Fue durante un viaje de 24 horas, a la Semana de la Moda de Milán, cuando comenzó a sentir malestares, y de vuelta en su casa en Los Ángeles (Estados Unidos), se realizó un test de embarazo antes de ir a un concierto.

“Tenía algunos días de retraso en mi periodo (menstrual) y en general quería estar segura, así que me realicé la prueba. Elliot ya estaba acostumbrado a que me tomara tests al azar, así que no se inmutó cuando le dije que iba a chequear. Estaba usando uno de esos tests de muy mala calidad y apareció una línea casi imperceptible. Estaba tan acostumbrada a verlos negativos, que sabía cuando algo lucía diferente”, narró.

Entonces, su esposo fue a una farmacia y compró 3 pruebas de buena calidad, para volver a chequear.

“Es un tipo muy dulce, siempre quiere proteger mis emociones y expectativas, así que me sentó y me dijo ‘si salen negativos, no te molestes. Nuestro momento llegará’. Cuando dimos vuelta los tres tests al mismo tiempo, todos eran positivos. Estaba muy emocionado y ambos lloramos“, añadió.

Sofia espera que la bebé sea ‘géminis’, pues debería nacer entre mayo y junio, pero aún no tienen una fecha programada para el parto. Y será una hija.

“Mi sueño en la vida es tener una hija y Elliot también está muy emocionado por tener una niña. Creo que es muy típico que los hombres quieran niños, pero él tiene muchas hermanas. Fue muy dulce. Él es muy sensible”, contó Richie Grainge.