Por estos días, la Casa Real Española está viviendo un escándalo como el que hace mucho tiempo no vivía, luego de los tweets que publicó Jaime del Burgo, el excuñado de la reina Letizia.

Solo un par de mensajes bastaron para que todo España comenzara a comentar cuál es la verdadera relación que tendrían Jaime y Letizia.

Una relación que de por sí es cercana, si consideramos que el empresario asistió en calidad de “amigo íntimo” a la boda de Felipe y Letizia, pero también, luego, se casó con la hermana de la entonces Princesa, Telma.

Sin embargo, en los tiempos de la inmediatez y la conexión 360, no son pocos los que salieron en defensa de la reina, ya que el relato de Jaime del Burgo no tiene mucha consistencia.

Pero sobre todo, cuando lo dice en medio del lanzamiento del libro “Letizia y yo” del periodista Jaime Peñafiel, quien se refiere a la supuesta relación de ambos.

Jaime del Burgo, de 53 años, es abogado y empresario originario de Navarra, hijo del expresidente de la Comunidad Foral de Navarra y diputado del partido Popular por 28 años, Jaime Ignacio del Burgo.

Se dedica a negocios online de compraventa de edificios, temas de seguridad y productos gourmet, indica Lecturas.

Amigo cercano de Letizia desde la juventud, asistió al matrimonio de ella con el entonces príncipe Felipe de Borbón y según señala Elle, también se encargó de negociar las capitulaciones matrimoniales de Letizia, es decir, las clausulas del matrimonio.

La cercanía con la entonces princesa le permitió conocer a Telma, la hermana de Letizia, con quien comenzó un romance en marzo de 2012.

Solo bastaron dos meses para que la pareja decidiera casarse en una ceremonia secreta que se realizó el 11 de mayo del mismo año.

Sin embargo, la relación no duró mucho, a los 2 años ya había papeles de divorcio, que el padre del abogado terminó por eliminar luego de que la pareja decidiera darse una nueva oportunidad.

El nuevo intento duró 2 años más, porque para 2016, nada quedaba de ese matrimonio que ocurrió tan rápidamente y pusieron fin de mutuo acuerdo, consignó People.

Jaime del Burgo decidió publicar a través de Instagram una imagen que daría la vuelta al mundo. Letizia usando una pashmina negra mientras ella misma tomaba una foto en el espejo con una cámara digital.

El texto que acompañaba la imagen lo sugería todo: “Amor. Llevo tus pashmina. Es como sentirte a mi lado. Me cuida. Me protege. Cuento las horas para volver a vernos. Amarte. Salir de aquí. Tuya”.

Con esta imagen, Jaime del Burgo confirmaba lo que hace muchos años es un rumor, que la actual reina de España mantuvo una relación con su ahora excuñado siéndole infiel a Felipe.

Según rescata Infobae, el abogado no se quedó ahí, sino que también citó el libro “Letizia y yo” del periodista Jaime Peñafiel, quien publicó en el libro recientemente lanzado las etapas del amorío que habrían tenido.

El texto de Peñafiel lo consigna como: “1) Relación amorosa, de 2002 a 2004; 2) Amigos y confidentes, de 2004 a 2010; 3) Relación amorosa, duradera y continuada, 2010 y 2011; 4) Como cuñados, 2012 a 2016″.

La primera relación coincide con la etapa de noviazgo de Letizia y Felipe, momento en que Del Burgo asegura que quise pedirle matrimonio a la periodista, sin embargo, la aparición del entonces príncipe echó por la borda sus planes.

Pero no se quedó ahí, también publicó mensajes en los que pone un “anecdotario” de las conversaciones que tuvieron cuando retomaron su relación en 2010 y se habrían dicho mutuamente “te amo”.

Una vez que Jaime Del Burgo publicó los polémicos tweets, pronto los borró, aunque no sin dejar un mensaje antes.

“No cambio una coma de mis post eliminados”, con esa frase parte el mensaje en el que alude a que lo amenazaron de muerte, pero también que no se siente orgulloso y que “la verdad es la que es”.

No cambio una coma de mis posts eliminados. Agradezo los mensajes de los que han entiendido que tendría mis razones. No guardo rencor a los que me habéis amenazado de muerte. No me siento orgulloso. Pero la verdad es la que es. Yo reconozco a un solo rey, está en Cielo y se llama…

— Jaime Del Burgo (@JaimeDelBurgo) December 5, 2023