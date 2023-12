Constanza Capelli posteó reflexivo mensaje después de ir a votar: "Mientras sea en democracia..."

Este domingo se llevó a cabo el plebiscito de salida por la segunda propuesta para una nueva Constitución. En este contexto, distintas personas utilizaron las redes sociales para manifestarse respecto a sus votos y sus expectativas para hoy, entre ellas Constanza Capelli, reciente ganadora del reality Gran Hermano Chile.

La bailarina usó su cuenta oficial de Instagram para postear un reflexivo mensaje después de asistir a votar, donde se mostró nostálgica por su local de votación y también habló de la democracia.

En la imagen, escribió lo que significó para ella asistir a votar en Santiago Centro. “Siempre me ha gustado votar donde viví por primera vez y durante mucho tiempo en lo que fue la etapa más complicada de mi vida“, dijo.

Asimismo, explicó por qué no se ha cambiado de lugar de votación: “No me he querido cambiar, ya que es un pequeño recordatorio de donde vengo“.

Además, reflexionó sobre el contexto país en el marco de la segunda vez que se vota por una nueva propuesta constitucional, luego de que la primera fuera rechazada en 2022.

“Confío en ti, Chile, que sea lo que el pueblo decida, mientras sea en democracia, hay que aceptar el resultado final“, manifestó.

Anteriormente, en un video, la ex chica reality hizo un llamado a asistir a votar y apuntó a la responsabilidad que conlleva ejercer el deber cívico.

“Espero que ya hayan ido a votar, para mí es un deber. No importa el color político ni los objetivos que tú tengas para construir un país mejor, pero anda y plasma tu opinión importa en ese papel”, comentó.