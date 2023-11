Con una bolsa de cheetos y un traje de The Row, Kim Kardashian se convirtió en la mujer elegida por la revista GQ como “Hombre del año”, por sobre Jacob Elordi e incluso Tom Ford.

La hija más famosa de Kris Jenner fue elegida por el medio debido a su trabajo en su marca Skims, la cual logró competir con el gigante spandex y catapultarlo.

Más específicamente, la empresaria estadounidense fue elegida en la categoría Magnate del Año, puesto que actualmente la marca le ha otorgado un patrimonio de nada menos que 1.700 millones de dólares.

Ha sido tal el éxito de la ropa de Kim Kardashian, que recientemente se asoció a la marca con la NBA, convirtiéndose así oficialmente en su ropa interior oficial, esto poco después de lanzar su primera colección masculina. Skims actualmente está avaluada en 4.000 millones de dólares.

Sin embargo, en conversación con la revista, la Kardashian no solo habló de su fortuna, sino que también sobre la relación con su padre, el fallecido abogado de famosos, Robert Kardashian.

De acuerdo a la empresaria, el defensor de O.J Simpson en el recordado caso hollywoodense, le hizo firmar un contrato luego de regalarle su primer auto cuando cumplió 16 años. En él estipulaba que una joven Kim debía preocuparse de que este tenía que ser lavado “una vez a la semana, asegurarme de que tenía suficiente gasolina y de que no lo estropeara”, por lo que no podía conducir sobre caminos de tierra.

Esta decisión de su padre, Kim, la catalogó como una forma de darle responsabilidades. Pero esta no fue la única forma de Robert de darle una lección.

En la entrevista, la dueña de Skims reveló que el hombre la llevó a ella y Kourtney a presenciar el juicio de O.J por la muerte de Nicole Brown, todo esto mientras Robert se divorciaba de Kris, quien en todo momento acompañó a la familia de su fallecida amiga.

“Sean testigos de un trozo de historia y de cómo es un juicio”, les habría dicho su padre.

Today, Robert Kardashian is mostly remembered as a friend and lawyer to O.J. Simpson, but Robert, like his daughter, was primarily an entrepreneur.

