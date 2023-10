Aunque Kim y Kourtney Kardashian son las hermanas favoritas, la realidad es que ya no se llevan tan bien como antes y hay una razón.

Hace 16 años seguimos de cerca la vida de la familia Kardashian, con Kim como la protagonista indiscutida de la familia más famosa de Estados Unidos, aunque Kourtney no lo hace nada mal.

Las hermanas son parte relevante de este clan que se tomó la televisión hace casi 2 décadas y de quienes conocemos su crecimiento frente a la pantalla, sus relaciones, amistades, peleas y conflictos que dieron vida a sus programas de telerealidad.

La relación que tienen como familia es tan fuerte que comparten una narrativa en la que se protegen de la forma más infalible posible.

Por eso en 2020 llamó la atención la primera pelea grave que tuvieron las hermanas, cuando Kim y Kourtney Kardashian llegaron a las manos con tal violencia que tuvieron que parar las grabaciones del programa.

Sin duda, una relación que tuvo altos y bajos, pero que a partir de ese momento cambió para siempre y es en la última temporada de The Kardashian, cuando más se nota la distancia entre ellas.

La pelea entre Kim y Kourtney Kardashian

“¡Deja de clavarme las uñas!”, le gritó Kourtney a Kim Kardashian, en una pelea que mostró a las hermanas peleando a golpes por los pasillos blancos ante la mirada de Kendall y Khloé.

Esta última intentó separarlas mientras ambas discutían cuando Kourtney manifestó que quería dejar de grabar el reality que las seguía hace más de una década.

Infobae rescató que el final se dio cuando Kim se fue al baño para confirmar que no tenía marcas en el rostro y Kourtney encerrada en un dormitorio lanzando gritos.

La pelea fue tan intensa que las grabaciones Keeping Up With The Kardashians se pausaron por algunos días a fin de recomponer la relación de ambas.

Aunque volvieron a ser las mismas hermanas de siempre, la audiencia notó que la relación de ambas no logró ser la igual y con el paso de los años, las cosas quedan cada vez más claras.

La pregunta que todos se hacen es de dónde viene esta enemistad, si es solo una relación de hermanas que no se llevan tan bien o existe algo más.

La relación de Travis y Kourtney

Era enero de 2021 cuando US Weekly confirmó los rumores que hace algunos meses se especulaba, Kourtney Kardashian y Travis Baker, el baterista de Blink 182, tenían una relación.

Desde 2018 mantenían una amistad cercana, luego de que sus hijos tuvieran profesores en común en el área de Calabasas, donde ambos viven.

La relación iba en serio y ambos lo confirmaron con una imagen en febrero de 2021 donde aparecen juntos. Travis se unió al squad Kardashian y todo lo que eso significaba.

Una fuente cercana confesaba a E! News: “Él siempre ha sentido atracción con Kourtney. La química y el coqueteo siempre han estado ahí. Tienen mucho en común y Kourtney siempre se ha sentido atraída por cómo es Travis como padre… Les encanta relajarse en casa con sus hijos y todos se llevan bien. Va bien y no están presionando para que sea muy serio en este momento”, consignó Glamour.

Para octubre de 2021, después de muchas fogosas imágenes públicas, Travis decidió dar un paso adelante y pedirle matrimonio a Kourtney, algo de lo que Kim fue cómplice junto a la familia de ambos.

Así se concretó con tres bodas, la primera en Las Vegas, luego una breve ceremonia civil en California y finalmente una boda de ensueño en Portofino, Italia, indicó Hola!.

Un castillo italiano y la estética de Dolce & Gabbana fueron protagonistas de la boda que convocó a toda la familia Kardashian y un selecto grupo de celebridades.

Precisamente, la firma italiana fue la protagonista del evento y desde ahí que saliera una oportunidad para Kim Kardashian, lo que detonó un nuevo conflicto entre las hermanas.

The Kardashians: Dolce & Gabanna sacando lo mejor de lo peor

Cuando aún no pasaba un año siquiera desde la boda de Travis y Kourtney, Kim Kardashian daba sus primeros pasos como la directora creativa de Dolce & Gabbana.

Y es que la relación de la marca de lujo y la familia se consagró aún más después de que llevaran la estética de la fiesta de Kourtney, así como también el diseño de vestuario de la familia durante los días que pasaron en Italia.

Sin embargo, esto fue un nuevo frente de conflicto para las hermanas, cuando Kourtney aprovechó la vitrina de “The Kardashians” para acusar a Kim de de usar su boda como una “oportunidad para hacer negocios”, recogió Hola!.

Según la mayor de las Kardashian, la fundadora de Skims habría aprovechado su boda y la relación personal que mantiene con Doménico, uno de los diseñadores de la marca, para entrar como directora creativa del desfile de la marca en Milán y plagiar sus creaciones.

Desde ese momento, la relación de las hermanas entró en una montaña rusa y no se estabilizó hasta tal punto que la misma Kim negó las acusaciones de su hermana, aclarando que era su mérito alcanzar esa posición.

Además, Kourtney aprovechó de recriminarle la falta de entusiasmo en la boda que tuvo en Italia, algo que también habrían notado sus invitados.

Aunque se lanzaron duros mensajes, el desfile fue un éxito para Dolce & Gabbana y las hermanas mantienen una relación de familia, algo que recalcó Kim en una entrevista con Today.

“Hemos estado allí antes, y siempre estaremos bien. Siempre somos una familia, así es como nos criaron”, señaló la celebridad, añadiendo “Al final del día todavía amamos compartir nuestra vida, y no veo que eso vaya a cambiar pronto”.

¿Especulación o realidad? El rumor de la distancia entre Kim y Kourtney Kardashian

Aunque se sabe que como las mayores del clan Kardashian, Kim y Kourtney tienen una relación de hermanas que a veces no se llevan tan bien, siempre existió un rumor sobre la verdad de por qué ocurre esto.

En mayo de 2021 la hija de Travis, Alabama, de 15 años en ese momento, revolucionó internet al publicar un mensaje en el que desprestigiaba a su madre, Shanna Moakler, con quien no tenía relación, pero daba paso a un conflicto de proporciones mayores, señaló Cosmopolitan.

“¡Me divorcié de Travis porque lo pillé teniendo una aventura con Kim! Y ahora está saliendo con su hermana… es todo un asco, ¡Pero yo no soy la mala!”, rezaba el mensaje en el que Alabama exponía a su madre.

Un “plot twist” que llegó muy lejos y que desató rumores de una posible relación de Travis con Kim antes de que estuviera con Kourtney.

Aunque una fuente desmintió de inmediato el rumor a través de Page Six, una de los medios de chismes más conocidos de Estados Unidos.

“Travis y Kim nunca han tenido una relación romántica”, dijo una fuente cercana a Kim, añadiendo, “Eran amigos que se conocieron a través de Paris Hilton y así fue como también presentaron a Kourtney y Travis”.

Sin embargo, aunque se desmintió de inmediato, la especulación quedó para siempre en el colectivo y cada cierto tiempo esta teoría sale a la luz nuevamente, cuando las hermanas discuten.

Pese a todo, las Kardashian son un clan que se está cuidando constantemente, por lo que cuando nazca el bebé que Koutney y Travis esperan sea Kim la primera en celebrar la llegada de un nuevo miembro a la familia más famosa de Estados Unidos.