El mundo del espectáculo está de luto por la pérdida de uno de sus rostros más queridos y populares. Matthew Perry (54), el actor que dio vida al sarcástico Chandler Bing en la exitosa serie ‘Friends’.

El actor fue hallado muerto en una residencia de Los Ángeles este sábado, según informó el medio especializado TMZ.

De acuerdo con fuentes policiales, se presume que Perry se ahogó en un jacuzzi. Los servicios de emergencia acudieron a una llamada por un paro cardíaco, pero no pudieron hacer nada por salvar su vida. En el lugar no se hallaron rastros de drogas en el lugar ni signos de violencia.

Perry era famoso por su papel en ‘Friends’, la comedia de situación que duró 10 temporadas y con él en los 234 episodios. Su personaje era uno de los favoritos de los fanáticos, al igual que su actuación.

Matthew Perry: no sólo Chandler en Friends

Además de ‘Friends’, Perry protagonizó y participó en numerosos programas de televisión a lo largo de los años, como ‘Boys Will Be Boys’; ‘Growing Pains’; ‘Silver Spoons’; ‘Charles in Charge’; ‘Sydney’; ‘Beverly Hills, 90210’; ‘Home Free’; ‘Ally McBeal’; ‘The West Wing’; ‘Scrubs’; ‘Studio 60 on the Sunset Strip’; ‘Go On’; ‘The Odd Couple’ y más.

También actuó en varias películas memorables (en su mayoría comedias), como ‘Fools Rush In’, ‘The Whole Nine Yards’, ‘Three to Tango’, ‘The Kid’, ’17 Again’, ‘Getting In’ y muchas otras. Cabe destacar que estaba alejado de la escena, no había actuado desde una miniserie de televisión en 2017.

A pesar de su carisma y optimismo en la pantalla, Matthew sufrió mucho detrás de las cámaras, especialmente por su adicción a las drogas y el alcohol; específicamente analgésicos. Estuvo consumiendo Vicodin durante años, incluso mientras estaba en ‘Friends’. Entró y salió de rehabilitación varias veces.

Matthew se sinceró sobre este doloroso capítulo de su vida en un libro de memorias, donde detalló las dificultades que tuvo, incluyendo su notable pérdida y aumento de peso en el programa.

Durante la promoción de su libro, Matthew hizo varias entrevistas en las que se mostró muy emocionado, entre ellas una con Diane Sawyer, donde contó su historia.

Por medio de sus redes sociales, Warner Chanel LA despidió a Perry con un sentido texto, acompañando una foto del actor. “No hay nada que podamos decir que haga que esto sea menos terrible, te vamos a extrañar siempre #MatthewPerry. Gracias por cada risa y por darnos a #Chandler, vivirás por siempre en nuestros 🖤”, detalla la publicación.