El actor Mathew Perry, conocido por interpretar a Chandler Bing en la sitcom de los 90 Friends, reveló en una entrevista que pasó dos semanas en estado de coma y estuvo al borde de la muerte luego de que su colon reventara por el abuso de drogas.

Perry conversó con la revista People en el marco del próximo lanzamiento de su autobiografía Friends, Lovers and the Big Terrible Thing cuando recordó un duro momento en 2018, cuando se publicó que pasó tres meses internado en un hospital en secreto.

Entonces, habían asegurado que el intérprete había sufrido una perforación gastrointestinal que puso en peligro su vida. Sin embargo, ahora desmintió aquella versión.

“Quería compartir esto cuando estuviera seguro de no recaer al lado oscuro”, comentó Perry a la revista. De acuerdo al medio, Perry pasó semanas luchando por su vida después de que su colon estallara por el uso excesivo de opioides.

“Pasó dos semanas en coma y cinco meses en el hospital. Además, tuvo que usar una bolsa de colostomía durante nueve meses”, asegura la revista.

Así mismo, el propio actor recordó que durante su ingreso al hospital, “los médicos le dijeron a mi familia que tenía un 2% de posibilidades de vivir”.

“Me pusieron una cosa llamada máquina ECMO, que hace toda la actividad de tu corazón y tus pulmones. A eso se le llama Ave María, porque nadie sobrevive a eso”, relató.

De acuerdo al actor, que no quiso decir cuánto tiempo lleva sobrio, sus problemas con las drogas y el alcohol le han llevado a tener 14 cirugías en el estómago.

“Son muchos recordatorios para mantenerse sobrio”, aseguró, apuntando que cuando duda, “todo lo que tengo que hacer es mirar hacia abajo”.

Mathew Perry y sus problemas de adicción en Friends

En 1994, cuando se comenzó a grabar Friends, Mathew Perry, a sus 24 años, comenzó a tener problemas con el alcohol. “Podía manejarlo, más o menos. Pero a los 34 años, ya estaba metido hasta el fondo”, recordó.

Esta no es la primera vez que Perry hace un mea culpa sobre sus adicciones en medio de la popular serie. En 2016, por ejemplo, el intérprete confesó que no recordaba tres años completos del programa.

“No recuerdo como tres años de la serie, así que ninguno de esos. Estaba un poco fuera de mí en aquellos días… Entre la tercera y la sexta temporada”, dijo entonces.

El actor y escritor estuvo en un programa de rehabilitación de 28 días en el año 1997 por su adicción al Vicodin, manifestando sus consecuencias en los cambios de peso. En 2001, volvió a tratarse su adicción a los opiáceos y al alcohol.

Sumado a eso, en 2015 aseguró a The Hollywood Reporter que “no puedes tener un problema de drogas por treinta años y esperar resolverlo en 28 días”.

Asimismo, en su conversación con People, destacó también que estuvo completamente sobrio en la novena temporada de la serie. “Adivinen, ¿en qué temporada me nominaron a mejor actor? Recuerdo que pensé: ‘Eso debería decirme algo"”, confesó.

Sin embargo, admitió que el peor momento ocurrió en una de las temporadas más populares, aunque no especifica cuál de todas. Entonces, Perry tomaba 55 Vicodin al día y llegó a pesar 58 kilos.

“No sabía cómo parar. No podía parar porque la enfermedad y la adicción son progresivas. Así que iba empeorando a medida que me hacía mayor”, admitió.