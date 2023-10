Recientemente, los comunidad web se sorprendió por ciertas imágenes compartidas por Britney Spears y Maluma en sus perfiles de Instagram: las celebridades se encontraron durante una cena en un restaurante en Nueva York, donde también figuró JBalvin.

Aquello que causó gracia entre los cibernautas fue la descripción que los artistas pusieron en las fotografías al subirlas en sus redes.

Maluma bromeó por su apariencia en la foto, ya que sale apartado de Britney y Balvin (quienes aparecen abrazados). “Quien así como yo en el amor?” puso el colombiano en la descripción de la publicación.

Pero eso no fue lo único que hizo reír a los seguidores. Dos días después de la publicación del artista latino, Britney compartió su registro del encuentro con los artistas urbanos, en la que agregó no tener idea de quiénes eran.

Los internautas no pudieron identificar si la cantante estaba actuando con sarcasmo o no. Pero, tal bajada de foto fue editada, lo que hace pensar que la bailarina no reconoció a los reguetoneros en un principio.

“Santa mierda (sic)… Me acabo de dar cuenta. No puedo creer que conocí a estos dos! Santos humos!”, se lee ahora en la descripción de la foto de Britney.

La coincidencia entre las celebridades se dio mientras la cantante estadounidense se encontraba de viaje en Nueva York por el lanzamiento de su libro La mujer que soy.

Si bien muchos seguidores se tomaron la actitud de Britney hacia los cantantes como “una humillación“, otros afirmaron que se trataba de una broma, pues el lenguaje corporal que se ve en las fotos indicaría “confianza” entre los artistas.