La ex participante comentó que continúa con complicaciones de salud, por lo que no la invitaron al repechaje.

Ignacia Michelson, conocida también como “Nacha”, explicó por qué no la incluyeron en el repechaje de Gran Hermano esta semana, donde 3 ex participantes del reality regresarán al programa para tener una nueva oportunidad en la competencia.

Cabe recordar que Michelson se retiró hace algunos días producto de una fuerte alergia alimentaria que sufrió luego de comer chocolate al interior de la casa. Si bien la DJ ha manifestado sus intenciones de volver, no fue llamada para el proceso de repechaje.

Fue a través de historias de Instagram que explicó por qué no participó, asimismo reveló que no fue notificada para el proceso y teorizó al respecto.

Ignacia Michelson sigue con complicaciones de salud

“Muchos me están preguntando por qué yo no estoy en el repechaje y bueno, a mí no me avisaron nunca si yo quería entrar al repechaje o no. Entonces yo sabía que no iba a estar”, comentó.

En la misma línea, aseguró que ella sí quería ser parte, “yo sí quería volver”. Sin embargo, Michelson continúa enferma, razón por la que teoriza no fue invitada a participar en el proceso.

“También fue porque sigo enferma, estoy con antibióticos, tengo otitis todavía. Ya la alergia se pasó. Entonces yo creo que les da miedo entrarme y que vuelva a estar enferma allí adentro y renunciar otra vez. Entonces yo creo que por eso fue que no me llamaron”, planteó.

De todas formas, Nacha no descartó un futuro reingreso: “Obviamente, yo sí quería volver, pero la salud está primero que todo. Entonces nos vemos pronto, tal vez quien sabe si vuelvo por allí, por allá, todo puede pasar, déjense sorprender”.