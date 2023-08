Luego de una larga hospitalización, la modelo Silvina Luna falleció a la edad de 43 años. Según informó La Nación el deceso se produjo por causa de una insuficiencia renal provocada por una operación estética realizada por el doctor Aníbal Lotocki.

Desde entonces, la actriz estaba en la lista de pacientes que optaban a un trasplante de riñón. “Silvina está realmente luchando por su vida, por su recuperación. Está siendo una lucha incansable. Y estas cosas hacen que no se sepa qué puede pasar”, comentó su abogado Fernando Burlando en El Trece.

Al respecto, según versiones del círculo de la artista, anunciaban que se esperaba un desenlace fatal debido a que su estado se agravó en las últimas horas.

De acuerdo con el jurista, Luna tenía una “encefalopatía de origen multicausal” que derivó en que la influencer fuera intubada.

Hay que recordar que Silvina presentó problemas cuando en 2010, fue operada en los glúteos cuando el doctor Aníbal Lotocki le realizó una intervención con metacrilato.

El metacrilato es un material de relleno que se utiliza para fabricar prótesis óseas o dentales. Por su bajo costo, empezó a introducirse en las cirugías plásticas, ocupado para cementar las prótesis de cadera, entre otros usos.

Del mismo modo, la conductora de televisión, Florencia de la V, reaccionó a la muerte. “Acabo de hablar con Fernando Burlando. Y lamentablemente tengo que decir que Silvina ya no está en este mundo. Simplemente eso”, aseguró.

Las condolencias por la muerte de Silvina Luna

Cabe mencionar que Luna debía dializarse tres veces a la semana, además estaba bajo los cuidados de su hermano Ezequiel Luna, que mencionó hace un tiempo que “lo único que quiero tener en la cabeza ahora es a mi hermana. Te pido por favor que le pidas disculpas a todos los que me escribieron, pero estoy con la cabeza solo en Silvina. Por eso, no quiero ni pelear ni agradecer ni nada, porque me voy a concentrar en cuidar a Silvina”, recoge Infobae.

Tras la confirmación de su fallecimiento, la Asociación Argentina de Actores publicó un mensaje de despedida. “Con profunda tristeza despedimos a nuestra afiliada Silvina Luna. Durante 25 años llevó adelante una activa labor como actriz, modelo y conductora. Abrazamos a sus familiares y seres queridos en este momento de gran dolor”, dice la publicación en redes.

Con profunda tristeza despedimos a nuestra afiliada Silvina Luna. Durante 25 años llevó adelante una activa labor como actriz, modelo y conductora. Abrazamos a sus familiares y seres queridos en este momento de gran dolor. pic.twitter.com/gGWR31pEkY — Asociación Argentina de Actores (@actoresprensa) August 31, 2023

En tanto, Luna se hizo conocida por participar en el reality Gran Hermano en su versión de 2001, “mi vida es una lucha constante, pero casi siempre logro lo que me propongo”, expresó en ese entonces. “No sabía qué hacer y me anoté. Si entraba por lo menos iba a tener techo y comida por un par de meses”, expresó por esos años.