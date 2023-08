Una de las parejas más sorpresivas de este año es la de Kendall Jenner y Bad Bunny, quienes fueron vistos en el Kia Forum de California, mientras disfrutaban del concierto del rapero canadiense, Drake.

En los clips difundidos se logra ver como Kendall está cerca de caerse, por lo que Bad Bunny la toma por la cintura y la acerca hacia él para posteriormente llenarla de caricias, mientras se ríen y se hablan al oído. En el lugar también se les vio con Kim Kardashian, quien fotografió a la pareja en medio del recital.

Aunque esta presunta pareja nunca ha confirmado que tienen una relación amorosa, su reciente aparición aumenta la expectativa de sus seguidores, quienes están atentos desde febrero de este año, cuando comenzó a difundirse que ambas celebridades mantenían un vínculo más allá de la amistad.

Kendall Jenner and Bad Bunny attended Drake’s concert in Inglewood, California. pic.twitter.com/D8hY9IshO5

Según la Revista Glamour, el 16 de febrero, el perfil de Instagram DeuxMoi reveló que un informante anónimo les hizo llegar pruebas de que Bad Bunny y Kendall estaban acaramelados en un club californiano.

Posteriormente, reporteros comenzaron a seguirlos y dos días después los encontraron en lo que parecía ser una cita doble con Justin y Hailey Bieber.

Según el medio E! Online, en marzo Kendall y el intérprete de “Yonaguni” fueron vistos saliendo juntos del After-Party secreto de los Oscar, fiesta organizada por Beyoncé y Jay-Z. En abril, asistentes del Coachella fotografiaron a las celebridades juntas en el festival de música, donde Benito cerró el line up de la primera jornada.

Mientras, en mayo asistieron por separado a la Met Gala, pero posteriormente se reunieron en el After Party. Ese mismo mes fueron captados en un partido de baloncesto de la NBA, en donde Los Ángeles Lakers arrasaron contra los Golden State Warriors.

Finalmente, otro de los indicadores de este amorío sería el viaje tropical que “Benito” y la modelo hicieron, donde se ve a la joven pareja tomado el sol en un TikTok que subió el fotógrafo Renell Medrano.

Bad Bunny with Kendall Jenner, Tyler, The Creator & Fai Khadra on Renell Medrano’s latest TikTok during their vacations in Puerto Rico 🇵🇷 pic.twitter.com/5Zfz4wlNfG

— Access Bad Bunny (@AccessBadBunny) May 11, 2023