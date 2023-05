La noche del lunes el actor chileno Pedro Pascal se lució en uno de los eventos más importantes de la moda, se trata de la MET Gala, que este año homenajeó al diseñador Karl Lagerfeld, uno de los más influyentes en la historia bajo el tema “A Line of Beauty”.

Allí, Pascal se presentó con un conjunto rojo pasión que terminó siendo uno de los más virales de la noche y que consistió en un abrigo largo de Valentino, shorts oscuros y zapatos de combate que causaron furor en internet.

Y es que poco se ven los pantalones cortos, también conocidos como “bermudas” en este tipo de eventos y si bien Pascal supo sacarle provecho al look, existe una razón tras su elección y tendría que ver directamente con sus fans, quienes hace un tiempo llegaron a un consenso sobre cuál era la parte más atractiva de su cuerpo.

Se trata de nada más y nada menos que su rodilla, que recibió el apodo viral de “slutty little knee” o “slutty knee”, que en español se traduce como “rodilla sucia”. Aunque la palabra “slutty” del inglés puede tener varias connotaciones, se asocia en este caso a la sexualidad.

De hecho, algunas semanas atrás, cuando Pascal fue portada en la revista Squire, durante una entrevista fue consultado sobre este apodo y la forma en la que sus fans aprecian esta curiosa parte de su cuerpo.

“¿De qué están hablando?”, cuestionó cómicamente cuando supo que se le había atribuido esta cualidad, reaccionando con risas y un coqueto gesto que la misma revista publicó en sus redes sociales.

Fue así que se generó una ola de memes y reacciones en torno a su rodilla, que el actor lució sin tapujos en la MET Gala y que sus fans tomaron como un regalo.

Las reacciones que generó Pedro Pascal en la MET Gala

Slutty little knee! 🦵🏻🫢 pic.twitter.com/nt1prkPIDO — Pedro Pascal News Brasil (@PedroPascalNews) May 2, 2023

PEDRO PASCAL AND HIS SLUTTY LITTLE KNEE pic.twitter.com/Dmg6fm2kUS — laura (@oipedrito) May 2, 2023

PEDRO PASCAL AND HIS SLUTTY LITTLE KNEE STRIKES AGAIN pic.twitter.com/UB5f5K59KQ — elle ✨ missing din djarin🍄 (@elliedjariin) May 2, 2023

PEDRO PASCAL’S SLUTTY LITTLE KNEE ARRIVED AT THE #MetGala pic.twitter.com/flByIXz4T7 — maria (@DISCOROBAK) May 1, 2023

pedro pascal don't pop your slutty knee out challenge, difficulty level impossible pic.twitter.com/gw0N55fm2j — elle ✨ missing din djarin🍄 (@elliedjariin) May 2, 2023

pedro pascal and his slutty little knee pic.twitter.com/fSByIjpfFz — ellie ੈ✧̣̇˳·˖✶ (@ellieispunkk) May 2, 2023

pedro pascal at the 2023 #metgala pic.twitter.com/pUfUSvHFVV — Pedro Pascal Daily (@pascalarchive) May 2, 2023

De rojo todo un Comunistas Pedro Pascal me encanta 🥰 se lo dejó chiquillas ❤️❤️ pic.twitter.com/bFKy77fKmj — ROSARIO !!Soy El38% (@irene36051280) May 2, 2023