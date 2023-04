Es muy posible que logres reconocer de inmediato los éxitos en los que participaron estos actores o bien, sus rostros te son muy familiares, sin embargo, recordar su nombre podría ser una tarea más difícil.

Eso porque, pese a que han participado en grandes producciones, por alguna razón reconoces su rostro, pero si te preguntamos su nombre, es muy difícil que lo sepas.

Lo más típico a responde es “el actor de esa película…” o “es la mejor amiga en… “, pero de nombres nada.

No es porque no tengan una carrera prestigiosa en Hollywood, sino que más bien porque tomaron papeles secundarios o protagonizaron películas que no tuvieron un éxito tan extendido.

Pero, aquí te vamos a contar qué hicieron estos actores en sus carreras para que de una vez te aprendas sus nombres.

¿Conoces el nombre de esta actriz?

Estamos seguros de que podrías mencionar al menos una película en la que actuó Judy Greer, sin embargo, sabemos que dirás “es la mejor amiga de…” o “la ex novia de…”.

Esto porque Judy lleva una carrera de más de 20 años siendo la mejor amiga de la protagonista. Así lo hizo en “Como si tuviera 30”, siendo “Lucy”, la pesada amiga de Jenna (Jennifer Garner), consignó La Nación.

También la pudimos ver como la mejor amiga de Katherine Heigl en “27 vestidos” y de Jennifer López en The Wedding Planner.

Lleva más de 150 producciones en el cuerpo y a medida que avanzó en edad también logró tomar otros papeles, aunque siempre secundarios, como la amiga madura, la ex esposa o la madre del protagonista.

A juicio del crítico Scott Meslow, quien publicó en The Week, esta actriz protagoniza el “efecto Judy Greer” que define como “una carrera que se estancó en papeles secundarios a la espera de un protagónico que nunca llegó”.

Esto porque durante el verano de 2016 participaría de 4 éxitos de taquilla, Tomorrowland, Entourage, Jurassic World y Ant-Man, siendo relegada a los papeles secundarios menores, por ejemplo, en la última es la ex esposa de Paul Rudd, el protagonista.

Sin embargo, la actriz ve positivamente su carrera. En sus memorias confesó: “¿Has escuchado la frase ‘No hay papeles pequeños, solo actores pequeños?’. Bueno, no estoy de acuerdo. Hay papeles pequeños, pero cuando obtienes muchos seguidos, puedes convertirte en una actriz bastante exitosa, y eso es lo que he hecho”.

¿Es el asesino de Ghost o el papá de Merlina?

El caso de Luis Guzmán, uno de los actores puertoriqueños más exitosos de Hollywood, es un poco diferente, ya que usualmente confunden su rostro con el de otro actor, cuyo nombre es Rick Avilés.

Rick Avilés interpretó a Willie López, el malo de Ghost que le disparó al protagonista, Patrick Swayze, y tiene un importante parecido físico con Luis Guzmán.

Guzmán participó en una entrevista con el programa The Rich Eisen Show donde reveló que aún lo felicitan por su papel en “Ghost” y aún más, le preguntan por su experiencia trabajando con Demi Moore y Patrick Swayze.

“Hasta el día de hoy, podría estar caminando por un aeropuerto, un centro comercial, y alguien diría: ‘¿Por qué mataste a Patrick Swayze?’ ‘¿Cómo fue trabajar con Whoopi (Goldberg)?"”, confesaba el actor puertoriqueño.

Sin embargo, el actor tiene una carrera fructífera en Hollywood participando en producciones como “El Cid”, interpretando a Roul; “Merlina”, siendo el papá de la protagonista, Gómez Addams, e incluso estuvo en Narcos, donde compartió elenco con el chileno Pedro Pascal.

Melanie Lynskey: un nombre y rostro más familiar entre los actores de Hollywood

El caso de Melanie Lynskey pudo ser muy parecido al de Judy Green, ya que participó en éxitos de taquilla, sin embargo, su papel generalmente quedaba muy relegado de la protagonista, aunque era alguien importante en la trama.

Así ocurrió en “Coyote Ugly”, donde era la mejor amiga de la protagonista, apareciendo en unas cuantas escenas, y en “Cenicienta”, siendo la más comprensiva de las hermanastras de la protagonista, Drew Barrymore.

Luego, la neozelandesa logró mantener una carrera activa en Hollywood durante las últimas décadas, aunque en papeles no tan importantes.

Sin embargo, durante los últimos años tomó relevancia, siendo la protagonista de dos de las series de televisión más importantes de los últimos años.

Está en Yellowjackets, interpretando a Shauna, y en “The Last of Us”, la aclamada serie de HBO Max donde destacó con el papel de Kathleen Coghlan.

Margo Martindale, ¿el nombre más reconocible de este listado de actores?

Estamos seguros de que cuando viste su nombre, no lograste recordar su rostro, pero cuando viste su imagen, varios de sus trabajos vinieron a tu cabeza.

Margo tiene una importante carrera en Hollywood, una que también considera importantes premios de la industria de la entretención, pero pocos logran recordar su nombre, aunque sí sus personajes.

La actriz se destaca por su trabajo en series como “Justified” o “The Americans” que le dio 4 nominaciones y dos premios Emmy.

Y es que precisamente la televisión es su mundo, porque cuando participa en producciones de cine, sus papeles suelen ser secundarios y no ha protagonizado éxitos de taquilla.

Sin embargo, todos logran reconocerla como la abuela de “Hanna Montana” o Carol en “Paris, je T’aime”.