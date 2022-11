El actor puertorriqueño Luis Guzmán (66), quien por estos días se luce como “Homero Addams” en la serie Merlina (Netflix), reveló que desde hace años lo felicitan por un papel que nunca hizo.

“La película por la que Luis Guzmán es más reconocido es una en la que no está”, dice el portal Entertainment Weekly.

Durante una entrevista en The Rich Eisen Show, la estrella dijo que muchos creen que él interpretó a “Willie Lopez” en la cinta Ghost, la sombra del amor de 1990. No obstante, ese rol lo encarnó su difunto colega Rick Avilés, con quien tenía cierto parecido físico.

Luis Guzmán no era el asesino de Ghost

Guzmán contó que lugar al que va lo felicitan o le hacen preguntas por su experiencia en Ghost, la cinta protagonizada por Demi Moore y Patrick Swayze.

“Hasta el día de hoy, podría estar caminando por un aeropuerto, un centro comercial, y alguien diría: ‘¿Por qué mataste a Patrick Swayze? ¿Cómo fue trabajar con Whoopi (Goldberg)?"”, expresó.

“Si ganara un centavo desde que comenzó (la confusión), probablemente sería dueño de este estudio, una isla y un par de aviones privados. Lo juro”, afirmó.

El personaje de Avilés -y con quien confunden a Guzmán- es quien mata a Sam Wheat (Swayze). Recordemos que en la trama de la cinta, este último regresa de la muerte como un fantasma gracias a una médium (Goldberg) con el fin de salvar a su amada (Moore).

Luis dijo que durante un tiempo se dedicó a corregir a la gente, pero luego se aburrió.

“Estaba en Detroit una vez, cambiando de avión, y una señora de unos 90 años se me acercó y dijo: ‘Oh, Dios mío. Te amaba en Ghost’. Me sentí tan mal y le expliqué: ‘No, no. Fue otra persona"” contó.

No obstante, la mujer persistió en tratar de adivinar dónde había trabajado. “Ella dice: ‘Entonces, ¿en qué podría haberte visto?’ Y respondí: ‘¿Alguna vez viste El conde de Montecristo?’ Y ella sigue, ‘Me encanta esa película. ¡Fue una gran película!’ Y yo dije: ‘Bueno, yo era Jacopo’. Y luego dice: ‘¡No, no estabas en eso!"”, contó.

“A partir de ese momento dije: ‘Siempre seré el chico de Ghost"”, dijo resignado.

Cabe destacar que Luis Gómez tiene 45 años de experiencia como actor y entre sus roles más conocidos están Raoul “el Cid” Hernández en la serie Oz de HBO y Gonzalo Rodríguez Gacha en Narcos, de Netflix.

También estuvo en Boogie Nights, Magnolia y Embriagado de amor, entre otras cintas.