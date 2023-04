A 3 años de la comentada presentación de Maroon 5 en el Festival de Viña del Mar, Martín Cárcamo recordó la actitud de Adam Levine en el evento y reveló los traspié que debió enfrentar como animador en aquella ocasión.

El rostro de Canal 13, que informó esta semana que no continuará animando el show viñamarino, comentó el momento en el matinal Tu Día, donde asistió para hablar de su retiro del Festival y las anécdotas que allí vivió.

Fue en esta conversación que recordó los momentos de Adam Levine en la Quinta Vergara, cuando se ganó el odio de gran parte de Chile por entregar un “desganado show” y no mostrarse en sintonía con el público.

El animador, relató que los problemas comenzaron desde los primeros instantes de la jornada, cuando la banda se retrasó. Incluso al momento de presentarlos aún no llegaban a las inmediaciones del Festival, retrasando el show casi 40 minutos.

Martín Cárcamo tuvo un cruce con guardia de Adam Levine

“Nosotros íbamos a presentarlos y nos dijeron ‘no han llegado a la Quinta Vergara’, ¡y ya había partido el festival!”, dijo en el matinal. En ese instante desde producción debieron improvisar hasta que se presentó el grupo “lo hicimos lo más que pudimos, tratando de aguantar hasta que llegaran”, agregó.

Asimismo, criticó la actitud individual del vocalista. “Adam Levine fue muy desagradable (…) Estaba desganado, como que no estaba ni ahí, no entendía dónde estaba”, recordó.

Sumado a esto, también vivió un tenso momento con el guardia de seguridad del cantante, cuando pese explicarle que era el animador del evento, este no lo dejó estar cerca del escenario.

“Llega su guardia personal y me dice en inglés ‘por favor, salga de acá’. (…)‘Salga de acá, no lo puede mirar ni siquiera a los ojos’… así que me tuve que ir a mi camarín a fumarme un pucho. Eso fue complejo, me dio lata”, concluyó.