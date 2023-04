El animador de Canal 13, Martín Cárcamo, reveló que no participará de la próxima edición del Festival de Viña del Mar, el cual conducía junto a María Luisa Godoy desde el 2019.

Según afirmó, la decisión se da para enfocarse en sus programas “¿Qué dice Chile?” y “De tú a tú”. Fue en una entrevista con 13.cl que el conductor de televisión se sinceró sobre su futuro en el canal y la decisión de restarse del certamen televisivo.

Sobre ello, detalló: “Creo que es importante que otros animadores vivan lo que yo he vivido. Eso habla de cómo uno tiene que mirar su carrera profesional y los escenarios donde está (…) Por eso creo que es importante mirar el festival más allá de uno mismo”.

Sumado a esto, el viñamarino valoró el rol que tuvo Felipe Camiroaga en su llegada a la Quinta Vergara y su sucesor, Sergio Lagos: “Yo viví esa experiencia (colaborar) cuando animó Felipe (Camiroaga) y me hizo partícipe como jurado, también cuando animó Sergio Lagos estuve apoyando y cuando yo animé estaban mis compañeros acompañándome”.

No obstante, Martín Cárcamo, admitió que no se trata de un cierre total de su historia con el Festival de Viña del Mar: “No es que yo esté dejando Viña y nunca más vaya a volver, ya que eso puede pasar en algunos años más y, en ese sentido, no me cierro a regresar más adelante. Uno nunca sabe, obviamente, lo que va a suceder a futuro, pero, por lo pronto, el 2024, que es el último año de la concesión actual y de mi canal, no lo animaré yo“.

El animador también reflexionó sobre el rol del certamen televisivo en su carrera profesional: “El festival lo miro como lo más importante que he hecho en mi carrera, pero creo que dadas las condiciones actuales, quedando un año de festival para Canal 13, las cosas compartidas son más bonitas que las individuales, y mi ego profesional ha ido variando”.

Igualmente, Cárcamo dedicó palabras a su compañera, María Luisa Godoy, quien espera continúe en la conducción del festival: “Me encantaría que la Mari siguiera. Ella lo ha hecho estupendo y sería muy bueno para el festival que ella continuara en esas labores”. Sin embargo, no se aventuró en dar posibles nombres para ocupar su lugar en la próxima edición del Festival de Viña.