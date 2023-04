El actor Arnold Schwarzenegger compartió en su cuenta personal de Twitter un video reparando un enorme bache en una calle del vecindario donde está ubicada su casa en Los Ángeles, California (Estados Unidos).

En el registro se observa al ex gobernador de California arreglando el gigantesco agujero junto a un ayudante. Según el protagonista de Terminator, el bache llevaba semanas molestando a sus vecinos, por lo que optó por taparlo él mismo.

Con pala en mano, el ex fisicoculturista de 75 años rellenó con concreto la fisura de casi dos metros en la transitada calle. Asimismo, se aprecia como algunos residentes lo saluden y le agradecen su gesto.

“Hoy, después de que todo el vecindario se molestó por este bache gigante que ha estado jodiendo autos y bicicletas durante semanas, salí con mi equipo y lo arreglé”, escribió la celebridad. “Yo siempre digo, no nos quejemos, hagamos algo al respecto. Aquí tienes”, agregó.

Today, after the whole neighborhood has been upset about this giant pothole that’s been screwing up cars and bicycles for weeks, I went out with my team and fixed it. I always say, let’s not complain, let’s do something about it. Here you go. pic.twitter.com/aslhkUShvT

— Arnold (@Schwarzenegger) April 11, 2023