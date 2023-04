Este martes, la edición semanal de la Revista Ya destacó en portada a Javiera Balmaceda Pascal, la chilena-estadounidense que triunfa en el streaming como encargada del contenido original de la plataforma de Amazon Studios para Latinoamérica, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

Balmaceda, que también es la hermana mayor del actor Pedro Pascal, trabaja en el mundo del espectáculo desde hace décadas y recientemente estuvo en palestra por el lanzamiento de la trilogía Sayen, que debutó a mediados de marzo en Amazon Prime Video.

Ahora, y como una de las cabezas en los contenidos originales en la plataforma, fue portada en la revista chilena bajo la cita: “Estoy aprendiendo a estar cómoda con asumir mis éxitos”.

“Javiera Balmaceda, quien nació en Chile y ha vivido prácticamente toda su vida en Estados Unidos, en esta entrevista, habla de su infancia, de la muerte de su madre, de su hermano Pedro Pascal y de sus planes en un negocio en pleno crecimiento. “Quiero usar mi puesto para ayudar a crecer a las mujeres en esta industria””, detalla la revista.

La ‘Revista Ya’ trascendió hasta Hollywood con Javiera Balmaceda

Su aparición llevó a la edición de El Mercurio que sale todos los martes al ojo internacional, donde incluso la actriz estadounidense, Sarah Paulson, la compartió en su cuenta de Instagram.

La revista trascendió hasta Hollywood, puesto que el mismo Pedro Pascal la compartió también, felicitando a su hermana por el logro. “Es un asunto familiar”, escribió el actor, refiriéndose al reciente éxito que han tenido ambos en el espectáculo internacional.

Cabe recordar que Sarah Paulson es una de las más íntimas amistades de Pedro Pascal en el extranjero, donde se reconoce incluso como “su familia de Nueva York”.

De hecho, y tras la explosiva popularidad del actor con el estreno de The Last Of Us y The Mandalorian, ha hablado en distintas ocasiones de su amistad, revelando incluso momentos en los que lo ayudó económicamente.