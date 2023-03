A sus 19 años, Bella Ramsey es considerada como una de las personas más talentosas de su generación. Sin embargo, hace sólo algunos años, perdió un rol por no cumplir con la “imagen de Hollywood”.

En las últimas semanas, Ramsey ha podido experimentar el éxito mundial por su trabajo en The last of us, lo que ha revivido varias entrevistas pasadas. En una de ellas habló precisamente de este tema y cómo se vio perjudicada a pesar de ser sólo una niña.

“Me dijeron [en] una de mis primeras audiciones… Al director realmente le gustaba, pero no obtuve el papel porque no tenía el ‘look de Hollywood"”, aseguró. “Eso es algo que yo Siempre me ha parecido muy interesante”, añadió.

bella ramsey saying they didn’t get casted in a project because they didn’t have the “Hollywood look” makes me feel so sad pic.twitter.com/JY564J0XS6 — kettle ༂ (@sourkettle) March 25, 2023

Bella comenzó su carrera en 2007, actuando en pequeñas producciones locales cuando tenía solo 4 años, y conoció realmente la fama gracias a su paso por Game of Thrones, en 2016. De hecho, la serie de HBO se convirtió en su gran trampolín para impulsar su carrera.

Las palabras de Bella Ramsey provocaron un gran debate, pues si bien ha sido ampliamente debatido que Hollywood privilegia ciertas características corporales a la hora de entregar un papel a adultos o adolescentes, el tema con los niños es menos conversado, lo que no quiere decir que no ocurra.

En redes sociales, muchos cibernautas abordaron cómo discriminar a un niño tan pequeño podría afectarlos en su vida, así como una representación estándar de cómo deberían lucir los más pequeños se convierte en parte del problema de la sociedad.

Aunque no se adentró mucho en aquel tema, Ramsey reconoció que no se siente a gusto con la fama, que incluso estuvo a punto de rechazar el papel de Ellie por lo mismo y que al revelar que es una persona no binaria, el camino se le vuelve aún más difícil.

“Esto es lo que me molesta más que los pronombres: que me llamen ‘mujer joven’ o ‘mujer joven poderosa’, ‘señorita’, no soy [eso]”, dijo Bella a GQ en febrero.