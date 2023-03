La modelo y actriz Cara Delevingne se refirió a sus fotografías que causaron controversia luego de que fuera vista con un comportamiento errático en septiembre de 2022, asegurando que las imágenes fueron “un golpe de realidad” que le hicieron decidir rehabilitarse.

Las imágenes dieron la vuelta al mundo al verse descalza en un aeropuerto, despeinada y desaliñada, además de tener un comportamiento al que muchos acusaron ser propio de los efectos de la droga.

En conversación con Vogue, Delevigne contó que aquellas imágenes eran “una fuente de vergüenza y bochorno abrumador”, además de que acabó siendo la llamada de atención que necesitó para caer en cuenta de sus problemas con el consumo de sustancias.

Específicamente, Delevingne acababa de regresar del evento Burning Man en una extensa celebración por sus 30 años. “No había dormido. No estaba bien”, confesó.

“Es desgarrador porque pensé que me estaba divirtiendo, pero entonces noté que, bueno, no me veo bien”, admitió con el medio. “A veces necesitas un golpe de la realidad. En cierto modo, estas fotos fueron algo por lo que debo agradecer”, añadió tras una pausa.

¿Qué le ha pasado a #CaraDelevingne ? pic.twitter.com/4JoFOKgTUY — MovieUsherMX – Noticias de cine y series (@MovieUshermx) September 9, 2022

La historia tras las fotografías

De acuerdo a la modelo, a lo largo de toda su vida comenzó a tener problemas con el alcohol y los medicamentos a temprana edad, asegurando que experimentó la resaca por primera vez a los siete años.

Sin embargo, todo comenzó a salirse de control tras la muerte de su abuela, a finales de abril de 2022. Entonces, no pudo vivir un luto propio y se refugió en el trabajo en exceso. En agosto de 2022, decidió celebrar en grande sus 30 años.

“Había esta necesidad de cambio, pero estaba pasando por tantas cosas: Estaba dando la bienvenida a esta nueva era, pero también estaba de duelo. Fue como un funeral por mi vida anterior, un adiós a una era. Y entonces decidí que iba a divertirme lo más que pudiera porque este era el final”, comentó.

Sin embargo, todo empeoró cuando fue a Burning Man. “Hay un elemento de sentirse invencible cuando estoy en las drogas”, comentó, asegurando que durante el festival “me puse en peligro en esos momentos, porque no me importaba mi vida”.

Así, su familia atenta a lo que estaba viviendo, comenzaron a prepararse para dar una intervención a Cara, pero, las imágenes virales se adelantaron.

Tras las imágenes, Delevingne narró que sus amigos la apoyaron y muchos se acercaron a ella para poder inspirarla a seguir adelante. La intérprete se comprometió a seguir el programa de 12 pasos contra las adicciones.

“Esta vez me di cuenta de que el tratamiento de 12 pasos era lo mejor, y se trataba de no avergonzarme de eso”, explicó, para entonces asegurar que la comunidad de Alcohólicos Anónimos fue clave. “Lo opuesto a la adicción es la conexión, y realmente la encontré en 12 pasos”, mencionó.

Asimismo, Delevingne dijo que pasó Navidad y Año Nuevo sobria con su novia, Leah Mason, apuntando que “la pasamos muy bien”, y que hoy en su vida diaria realiza meditación y yoga dos veces al día.

“Todavía tengo mucha energía”, contó, “pero no es errática. Estoy más tranquila. Estoy más quieta”.