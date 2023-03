A pocos días de la nueva ceremonia de los premios Óscar y a casi un año de la polémica bofetada que acabó dejando al actor Will Smith fuera de la Academia, el actor y comediante Chris Rock respondió al golpe que sufrió en su especial de Netflix.

Específicamente, el cómico dedicó parte de su show de stand up a su colega, donde se refirió a la bofetada que sufrió y se lanzó en contra del matrimonio de Smith y Jada Pinkett Smith.

Entonces, Rock acusó a Smith de tener una “indignación selectiva” debido a que su esposa lo había engañado, por lo que él simplemente habría quedado en medio de ambos.

De todas formas, aseguró que “no soy una víctima. Nunca me verán en Oprah (Winfrey) o Gayl (King) llorando, nunca va a pasar. Recibí el golpe como (Manny) Pacquiao”, dando un guiño al popular boxeador.

“La gente me pregunta: ‘¿Te dolió?’ Todavía duele. Will Smith es bastante más grande que yo. Will Smith interpretó a Muhammad Ali en una película. ¿Creen que yo me presenté a una audición para ese papel?”, dijo en tono de broma.

En esa rama, recordó además la tensión de la pareja, luego de que Pinkett Smith admitiera haber engañado a su esposo años atrás.

“Todos saben que su esposa se acostó con el amigo de su hijo. Normalmente, yo no hablaría de estas mierdas, pero por alguna razón ellos decidieron publicarlo en Internet”, comenta en el número de humor.

En esa rama, aseguró que “no tengo idea de por qué dos personas talentosas harían algo que los destruiría”.

“Todos hemos sido engañados alguna vez, pero ninguno de nosotros ha sido entrevistado por la persona que nos engañó para hablar sobre la infidelidad en televisión. Fue como ‘hey, estaba acostándome con alguien más, ¿cómo te hace sentir eso?"”, imitó en tono irónico.

“¿Por qué mierda hicieron eso? Ella lo lastimó muchísimo más de lo que él me lastimó a mí”, remató Rock.

Asimismo, apuntó que tras aquella entrevista “todo el mundo lo llamó llorón”, mencionando que “traté de llamar al hijo de puta y darle mis condolencias”, relatando que también llamaron a su esposa como una “depredadora” en redes sociales al haber estado con alguien mucho menor.

“¿Y a quién golpea? A mí. Un negro que sabe que puede ganarle”, continuó.

Aun en un tono de humor, Chris Rock se reconoció a sí mismo como un fanático de las cintas de Will Smith. “He apoyado a Will Smith toda mi vida… ahora veo Emancipation solo para ver cómo le dan una paliza”, remató.

Esto, debido a que en la última cinta de Smith, Emancipation, el actor interpreta a un esclavo que huye de una plantación de algodón.