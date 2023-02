Con tan solo 30 segundos de video, Ben Affleck y Jennifer López acabaron siendo tendencia tras protagonizar un comercial para la cadena multinacional Dunkin’ Donuts en el Super Bowl.

En el video, se puede ver al actor trabajar en una sucursal del lugar, donde emula la actitud de algunos cajeros de este tipo de locales con entrega de alimentos en vehículos, poniendo malas caras, excusas para tardar en entregar órdenes y sorprendiendo a los clientes.

Así, mientras algunos se sorprenden y le piden fotografías, otros reconocen no saber quién es. Así, mientras continúa en su jornada laboral, su esposa, Jennifer López, aparece sorprendida al encontrarlo atendiendo en la ventanilla.

“¿Qué estás haciendo aquí?”, le pregunta seria, a lo que Affleck no sabe qué contestar.

“Me estás avergonzando frente a mis amigos”, reacciona a decir, siendo interrumpido por la diva del pop.

“¿Es esto lo que haces cuando me dices que vas a trabajar todo el día?”, cuestionó.

Así, Affleck en vez de responder, voltea a ver al resto de los trabajadores. “Me tengo que ir, chicos”, menciona.

“¡Tráeme una dona glaseada!”, le grita desde la ventanilla López.

they say go big or go home so Ben went big and came home to Massachusetts pic.twitter.com/PctBV6McLR

— Dunkin' (@dunkindonuts) February 12, 2023