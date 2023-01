Las causas que rodearon su muerte aún no son dadas a conocer por su núcleo familiar. Boen interpretó al psicólogo criminal Dr. Peter Silberman en la franquicia protagonizada por Arnold Schwarzenegger.

Este viernes el sitio de espectáculos estadounidense TMZ confirmó la muerte del actor de Terminator, Earl Boen a los 81 años.

De acuerdo a información entregada por el medio, fue un familiar el que les corroboró la noticia de que el actor habría fallecido este jueves en Hawái, sin embargo, no revelaron el parentesco ni las causas de muerte.

Según recogió Variety, el actor había sido diagnosticado con cáncer al pulmón durante el otoño del 2022, el cual estaba en etapa cuatro, de acuerdo a familiares y amigos de Boen.

Earl Boen interpretó al psicólogo criminal Dr. Peter Silberman en la saga de ciencia ficción Terminator, papel por el que se hizo conocido.

El actor también prestó su voz para narrar el videojuego World of Warcraft y en Call Of Duty. Hizo lo propio en personajes de caricaturas como Kim Possible y Las sombrías aventuras de Billy y Mandy, de acuerdo a IMDb.