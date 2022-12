La semana pasada, el cantante británico Sam Smith se presentó en el show Jingle Ball de iHeartRadio, donde interpretó su exitoso tema Unholy, junto a la cantante Kim Petras, entre otras canciones.

En la ocasión, el intérprete -que se reconoce como no binario, es decir, que no se identifica con ningún género- apareció en escena usando un enterito de lentejuelas plateadas de Valentino.

Sam quedó encantado con su atuendo, de hecho en una publicación en Instagram post espectáculo, escribió: “Me hiciste sentir como una estrella de cine @maisonvalentino”.

No obstante, redes sociales se llenó inmediatamente de comentarios crueles y burlas sobre su vestimenta y su físico, algunos incluso de miembros de la comunidad LGBTIQ+.

¿Doble estándar?

Tras las críticas, algunos fans del artista plantearon en redes sociales que había un doble estándar en la opinión pública, pues el cantante Harry Styles utilizó un atuendo muy similar en Coachella este año, y recibió mayoritariamente halagos.

Cabe destacar que aunque Harry Styles nunca ha hablado de su sexualidad públicamente, se le conocen varias relaciones sentimentales con mujeres. De hecho, hasta hace poco se le vinculaba a la actriz y directora, Olivia Wilde.

Aunque aparentemente es heterosexual y se identifica como hombre, Harry suele usar ropa femenina y maquillaje en sesiones de fotos y presentaciones, por lo que ha sido alabado por parte de la comunidad LGBTIQ+.

No obstante, otros consideran que hace “queerbating”, que en términos simples, es tratar de sacar provecho comercial proyectando una imagen no binaria.

En una entrevista con Rolling Stone este año, a Harry se le consultó por el tema. “A veces la gente dice: ‘Solo has estado con mujeres públicamente. No creo que haya estado con nadie públicamente. Si alguien te toma una foto con alguien, no significa que elijas tener una relación pública o algo así”, afirmó.

Mientras, en otra entrevista con The Guardian, aseguró que no estaba explotando la “ambigüedad sexual para tratar de ser más interesante”.

¿Gordofobia o queerfobia?

No obstante, muchos vieron que la diferencia en la visión que había sobre Sam y Harry, no sólo era por gordofobia, sino que también podría ser por discriminación a las personas abiertamente homosexuales o queer.

“Veo a mucha gente criticando a Sam Smith por usar este enterito fabuloso, pero alabando a Harry Styles por usar básicamente lo mismo. Asqueroso”, señaló un usuario en Twitter.

I see a lot of people trashing Sam Smith for wearing this fab jumpsuit but praising Harry Styles for wearing basically the same thing. Gross. pic.twitter.com/KjOYxrDQOz — Yann (parody) (@yannhatchuel) December 11, 2022

El comentario tuvo bastante respaldo por parte de los fans de Sam Smith. Alguien más indicó: “Porque uno es de talla grande, queer y femenino. El otro no lo es”.

“Sin mencionar la obvia fobia a la gordura, está el hecho de que cuando Harry Styles usa estos trajes en un escenario, es elogiado por luchar contra la masculinidad tóxica y es celebrado como un ícono gay, mientras tanto, cuando un miembro real de la comunidad lgbtq+ sube al escenario así, le ponen apodos”, sentenció otro usuario.

“Esta es realmente la realidad para la gente queer. Sam Smith es un artista gay no binario que ha estado haciendo esto mucho antes que Harry, pero hubo artículos y tuits que llamaban a Harry un ‘ícono gay’. No olvidemos mencionar que Sam es de talla grande. Ustedes simplemente odian a las personas queer y gordas”, agregó alguien más.

“Harry no es abiertamente queer y el punto es que es constantemente elogiado por ‘romper las normas de género’ mientras que Sam Smith es criticado constantemente mientras es abiertamente queer”, fue otra de las visiones.

“A la gente le encanta cuando la gente ‘hace cosas queer’ (o lo que sea que la gente piense que Harry está haciendo) y odia a las personas queer reales (es decir, Sam Smith)”, manifestó otro fan.

Si crees que Sam Smith se ve “horrible” usando un body brillante es porque no conoces tu historia y lo que es rendir homenaje a las leyendas que ayudaron a que puedas expresar tu cuerpo y sexualidad como quieras. Lo único horrible es tu prejuicio y miedo a lo no convencional. pic.twitter.com/EaYIcQJCZH — 𝗔𝗹𝗲𝗸𝗼 (@ReinoPepiado) December 13, 2022

En otro capítulo de "si lo hacen los pakis es woke, pero si lo hace alguien del colectivo LGBT+ es criticado" le están pegando a Sam Smith por usar un jumpsuit muy parecido al de Harry Styles; si no es por ser del colectivo es gordoodio; insoportable. pic.twitter.com/Kue0pp0ZqI — Mishka 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ (@Mishka_GD) December 15, 2022

A los gays que critican a #SamSmith por usar jumpsuit pero celebran que se los ponga el "guapo" de #HarryStyles y su cuerpo hegemónico: ¡Que les den por c*lo! pic.twitter.com/eb2At9980H — Héctor Difo (@soydifo) December 14, 2022

Sam Smith se declaró públicamente no binario

Recordemos que en 2019, el cantante Sam Smith se declaró públicamente como no binario.

En medio de una entrevista en Instagram con la actriz Jameela Jamil, el intérprete de “I’m Not The Only One” dijo que desde su infancia sentía que algo no andaba bien con él. Pero, todo cambió cuando conoció el concepto “no binario”.

“Cuando vi la palabra no-binario / género queer, leí y escuché a estas personas hablar (…) Yo estaba como, rayos, ese soy yo”, afirmó.

“No binario / género queer es que no te identificas en un género (…) eres una mezcla de cosas diferentes. Eres tu propia creación especial. Así es como lo tomo, no soy hombre ni mujer. Creo que me sitúo en un punto intermedio, en algún lugar de ese espectro”, especificó.