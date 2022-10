"Yo tenía que aprender a full de esto, no tenía idea como se hacía ni nada, me las tuve que leer todas y yo ni leo", comentó la influencer.

Fue a inicios de octubre cuando la influencer conocida en redes como ‘Naya Fácil’ lanzó una “superrifa” cuyo premio estrella es un departamento en el centro de Santiago. Otros premios serían un auto, una moto y una suma de dinero en efectivo.

Ahora, durante el noticiero Mega Noticias de la noche de este miércoles, Naya contó algunos detalles sobre por qué decidió apostar por el negocio de las superrifas y como fue el proceso.

“Arrendarlo no estaba en mis planes”, confesó la influencer. “Entonces dije ‘por qué no regalárselo a uno de mis facilines‘ que me ven día a día y de una forma tan entretenida como la rifa”, añadió.

El departamento en concreto se encuentra completamente amoblado, incluyendo electrodomésticos y loza. Además, actualmente está disponible en una página web de Naya Fácil habilitó especialmente para la rifa.

Adicionalmente, cuenta como fue el proceso previo al lanzamiento de la rifa. “Tuve que contratar un abogado, un notario, asesorarme con páginas web. Cosas que yo nunca había hecho antes”, explica.

Y es que Naya anteriormente solo se dedicaba a rifar productor mediante Pymes que la contactaban por publicidad. “Eso era algo supersencillo y esto no. Lleva bases legales, tiempo, saber que pasa con la gente que compra su ticket”, señala.

“Yo tenía que aprender a full de esto, no tenía idea como se hacía ni nada, yo me las tuve que leer todas y yo ni leo“, concluyó.

El sorteo estará disponible hasta el próximo 19 de noviembre y cada número de rifa cuesta 15 mil pesos. En específico, se está rifando 1 departamento ubicado en Santiago centro a pasos del metro Santa Lucía; 1 auto negro MG 5 full nuevo; 1 moto Bajaj Dominar 250, color negro +1 millón efectivo; 500 mil pesos; y 1 millón de pesos.