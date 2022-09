Lea Michele debutó este martes en el rol protagónico de la obra "Funny Girl" en Broadway, donde recibió seis ovaciones de pie. "Ella voló el techo con 'Don't Rain on My Parade'", dijo su coprotagonista, Ramin Karimloo.

La actriz Lea Michele, famosa por su rol de “Rachel Berry” en la serie Glee, hizo su debut como “Fanny Brice” -de la obra musical Funny Girl- en Broadway, recibiendo seis ovaciones de pie.

Tal como relata Variety, la primera ovación llegó apenas Lea Michele apareció en el escenario del teatro August Wilson y comenzó a interpretar la primera línea.

“Recibió seis ovaciones de pie en total, aumentando en una última ronda de aplausos que hizo temblar las vigas”, describe el medio especializado en críticas de espectáculo.

Variety destaca también que la estrella de Glee durante gran parte de su carrera anheló e hizo campaña “extraoficialmente” para encarnar este rol.

“Su obsesión con ‘Funny Girl’ se convirtió en tradición en Glee, donde su personaje Rachel Berry cantaba regularmente los grandes éxitos del musical, incluidos ‘Don’t Rain on My Parade’, ‘I’m the Greatest Star’ y ‘People’, durante las seis temporadas del programa. Una especie de cinta de audición pública”, indicó el medio.

Lea Michele sobbing through her first curtain call in #FunnyGirl pic.twitter.com/twFVaIU5eV — Rebecca Rubin (@rebeccaarubin) September 7, 2022

Así fue el curtain call en el estreno de Lea Michele como Fanny Bryce en #FunnyGirl #Broadway pic.twitter.com/0US3n67Zos — El Aquelarre (@ElAquelarre_) September 7, 2022

Invitados estelares ovacionaron a Lea Michele desde el público

Por su parte, la audiencia, que estaba llena de fanáticos de Glee, contaba con algunos invitados estelares.

Estaba el mejor amigo de Michele y su excoprotagonista en la obra “Spring Awakening”, Jonathan Groff, quien-según la prensa- lucía extasiado cada vez que la actriz aparecía en el escenario, sollozando a ratos y saltando para ovacionarla. También se pudo observar a su antiguo jefe de “Glee”, Ryan Murphy.

Asimismo, se observó a los actores Zachary Quinto, Drew Barrymore y Harvey Fierstein, además del productor Jordan Roth.

“Fue la mejor experiencia teatral que he tenido”

Muchos fans de la serie se mostraron emocionados de ver a Michele en vivo. Julianna DeAngelis y su amiga Fiona Castro, ambas de 24 años, gastaron unos 250 dólares (223 mil pesos chilenos) cada una para ver el show.

“Somos Gleeks primero, humanos después. Crecí escuchando a Lea Michele cantar ‘Don’t Rain on my Parade"”, afirmó DeAngelis a Variety. “Definitivamente, habríamos gastado más”, agregó Castro.

En tanto, Marlenn Sabbagh, aficionada al teatro de 21 años, no es fan de Glee, pero dijo que quedó encantada con la obra.

“Fue la mejor experiencia teatral que he tenido, y he tenido muchas en mi vida. La audiencia fue increíble. La energía era tan buena. Nunca me importó que Justin Bieber creciera. Este es mi concierto de Justin Bieber”, afirmó.

La cariñosa recepción y múltiples ovaciones de la multitud a la voz de Michele, emocionaron hasta las lágrimas a la actriz.

Tras caer el telón, la intérprete apareció llorando y aceptó un ramo de rosas blancas. Luego, varios fans acudieron a la puerta del escenario para ver a la estrella, quien firmó autógrafos e intercambió palabras con ellos.

Elogios de su coprotagonista

Ramin Karimloo, quien interpreta al interés amoroso de Fanny, Nicky Arnstein, elogió la actuación de su compañera y reconoció que antes de esto no sabía nada de Michele ni Glee.

“No sé nada sobre ‘Glee’. No sabía nada sobre Lea antes de esto, así que escucharla cantar por primera vez fue extraordinario”, expresó el canadiense.

Asimismo, destacó cómo ella hizo que su personaje se sumergiera en el romance. “Es tan efectivo”, afirmó.

“Ella voló el techo con ‘Don’t Rain on My Parade’, que supongo que cantó en ese programa del que todo el mundo habla. La forma en que canta me hace bailar”, afirmó.

She ATE this!! Lea Michelle was made for this role and I can't wait to see her on Broadway soon!!! #funnygirl #Broadway #LeaMichele pic.twitter.com/L9fjoEEsm5 — Courtney Marie Wilde (@CM_Wilde) September 7, 2022

Cabe destacar que la llegada de Lea Michelle a la obra no ha estado exenta de polémica. Mientras muchos celebraron su arribo, otros lo criticaron recordando que en 2020 una excolega de Glee, Samantha Marie Ware, acusó a Michele de “microagresiones traumáticas” hacia ella que crearon un entorno tóxico en la última temporada de la serie.

Al respecto, Michelle afirmó recientemente en una entrevista con The New York Times, que reflexionó sobre su comportamiento pasado en el set, dando a entender que su perfeccionismo le jugó una mala pasada. “Trabajo muy duro. No dejo lugar para errores. Ese nivel de perfeccionismo, o esa presión de perfeccionismo, me dejó con muchos puntos ciegos”, justificó.

Cabe destacar que Michelle llegó a la obra luego de la salida de Beanie Feldstein, quien recibió críticas mediocres cuando tuvo el rol el año pasado.