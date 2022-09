A pocos días del estreno del musical Funny Girl en Broadway, la actriz Lea Michele se refirió a las acusaciones en su contra que emitieron algunos integrantes del elenco de Glee años atrás. Así mismo comentó el rumor que circula en redes, donde se asegura que no sabía leer ni escribir.

Fue en una entrevista con The New York Times que la intérprete de Rachel Berry habló sobre los comentarios de Samantha Marie Ware, con quien compartió escenario en Glee durante las últimas temporadas de la serie.

En 2020, Ware difundió a través de redes su experiencia durante los años en que fue parte del popular elenco de Fox. Allí aseguró malos tratos por parte de Michele, los que catalogó como “micro agresiones traumáticas”, además de intimidación y amenazas de despido.

“Fue después de que hice mi primera actuación, ahí fue cuando comenzó: el trato silencioso, las miradas, las miradas, los comentarios en voz baja, la extraña agresividad pasiva. Todo se acumuló”, había relatado Ware.

Michele por su parte, a 2 años de las acusaciones, asegura haber reflexionado sobre su comportamiento en el set y la manera de relacionarse con sus compañeros. “Tengo una ventaja para mí. Trabajo muy duro. No dejo lugar para errores. Ese nivel de perfeccionismo, o esa presión de perfeccionismo, me dejó con muchos puntos ciegos”, justificó.

Este año, Lea Michele interpretará a Fanny Brice en Funny Girl, el musical de Broadway con el que soñaba su personaje en Glee y también en la vida real. La actriz y cantante señala estar preparada para el importante rol que ahora cumplirá.

“Realmente entiendo la importancia y el valor ahora de ser un líder. Significa no solo ir y hacer un buen trabajo cuando la cámara está rodando, sino también cuando no lo está. Y eso no siempre fue lo más importante para mí”, reconoce.

¿Lea Michele no sabe leer ni escribir?

Así mismo, Michele también comentó las críticas que ha recibido por parte de algunos medios y fanáticos de la serie, quienes han repetido en varias ocasiones que la actriz no sabe leer o escribir. Esto surgió originalmente a raíz del libro de su compañera en Glee, Naya Rivera, donde relataba sus memorias.

Fue ahí cuando los integrantes de un podcast bromearon en torno a Michele por una historia de Rivera en la que relataba que su colega no se había atrevido a improvisar durante las grabaciones de la serie. La broma se hizo viral y las redes terminaron por convertirla en un meme contra la actriz.

“Fui a Glee todos los días; conocía mis líneas todos los días ¿Y luego hay un rumor en línea de que no puedo leer ni escribir? Es triste. Realmente lo es. A menudo pienso que si fuera un hombre, mucho de esto no sería el caso”, declaró.

El musical, al que Lea Michele intentó llegar por varios años de su carrera, se estrenará finalmente en próximo 6 de septiembre en Nueva York, con ella como protagonista.