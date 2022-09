El actor Brendan Fraser fue ovacionado ayer domingo en el Festival de Cine de Venecia en el marco de la premiere de su último filme: “The Whale”, donde interpreta a un obeso mórbido que busca su salvación.

“Simplemente estoy intentando aguantar hoy (…). Gracias por esta maravillosa acogida, deseo que esta película cause la misma profunda impresión que provocó en mí”, comentó visiblemente emocionado en la presentación de la película de Darren Aronofsky.

“The Whale”, basada en la homónima obra teatral de Samuel D. Hunter, es la historia de Charlie, un profesor de inglés que tras la muerte de su novio empieza a engullir comida basura en un intento de anestesiar su dolor.

Brendan Fraser in tears during a 6-minute standing ovation for ‘THE WHALE’.

Read our review: https://t.co/MiYEL3gkVo pic.twitter.com/Nq8A1borW5

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 4, 2022