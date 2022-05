Luego de 19 temporadas al aire, la presentadora de televisión Ellen DeGeneres se despidió oficialmente este jueves de su célebre programa The Ellen DeGeneres Show, uno de los espacios televisivo más importante de las dos últimas décadas en Estados Unidos.

“Entré aquí hace 19 años y dije que este era el comienzo de una relación. Y hoy no es el final de una relación, más bien un descanso. Ustedes podrán ver otros programas y yo quizás me encuentre con otro público”, expresó la comediante.

DeGeneres estuvo acompañada por la actriz Jennifer Aniston, quien fue su primera invitada en el show de TV, y las cantantes Billie Eilish y P!nk.

It’s only fitting to have the voice behind our theme song on the final episode. @Pink pic.twitter.com/RcegO0RZ6v

— Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) May 26, 2022