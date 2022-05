El próximo 26 de mayo Ellen Degeneres le dice adiós a "The Ellen Show", el programa que la mantuvo durante 19 temporadas al aire y casi 20 años como una de las favoritas de la televisión norteamericana. Todo esto, tras las denuncias de tener un ambiente tóxico en el show.

Ellen Degeneres grabó el pasado 28 de abril el capítulo final de “The Ellen Degeneres Show”, el talk show con el que llegó a los hogares de miles de personas en Estados Unidos y el mundo.

La comediante, se despide luego de una serie de denuncias sobre la cultura tóxica que se vivía al interior de la producción del show, esto en medio de la pandemia.

Fue un reportaje de BuzzFeed News el que detalló las acusaciones sobre el ambiente que se vivía al interior del show con declaraciones de empleados que indicaban, por ejemplo, “si quiere tener su propio programa y tener su nombre en el título del programa, debe involucrarse más para ver qué está pasando”.

Esta situación levantó las alertas, sin embargo, Degeneres continuó a la temporada 18. De hecho, al comenzar dijo:”Aprendí que aquí suceden cosas que nunca deberían haber sucedido. Me lo tomo muy en serio. Y quiero decir que lo siento mucho por las personas que se vieron afectadas”.

Pero eso no fue suficiente para continuar y decidió llegar sólo hasta la temporada 19, una que cierra uno de los ciclos más importantes de la comediante.

“The Farewell Season” (La temporada de despedida) es como denominó a esta última tanda del show que contó con invitados especiales, las estrellas mundiales que cualquier conductor querría tener en su programa.

El último capítulo de Ellen Degeneres

19 años, 4 mil invitados, 3 mil horas de televisión y regalos en más de 500 millones de dólares para su audiencia, así definía “The Ellen Degeneres Show” todas sus temporadas al aire en la previa de la “temporada de despedida”.

Cuando comenzó el show en 2003, Ellen Degeneres venía de una época turbulenta, luego de asumir públicamente que era lesbiana en un capítulo de su show “Ellen” y en la portada de la revista Time.

La actriz señaló “Cuando salí del armario, la gente me advirtió que iba a arruinar mi carrera, y tuvieron razón por un tiempo. En realidad, durante exactamente tres años, perdí mi carrera. Pero mírame ahora.” consignó Pagesix.

Sin embargo, la comediante logró repuntar y lo hizo con un show que se transmitiría a diario en la televisión nacional de Estados Unidos, pero que sin duda le dio visibilidad en todo el mundo.

Fue en 2003 cuando lanzó su primer programa de la mano de su amiga, Jennifer Aniston, quien ha estado en cada una de las temporadas y la acompañó en los momentos más importantes que vivió Ellen en el show.

Tal como mencionó en su cuenta de Instagram, en ese momento “el iPhone no existía, tampoco las redes sociales. El matrimonio homosexual no era legal”, denotando lo mucho que pasó en 19 años.

Fue una imagen que publicó de la grabación del último capítulo, donde añadió: “Vimos cómo cambiaba el mundo, a veces para mejor, a veces no. Pero pase lo que pase, mi objetivo siempre fue que el programa fuera un lugar donde todos pudiéramos reunirnos y reír durante una hora”.

Pero también agradeció a su público, por la compañía que le brindaron durante 19 años que terminan este 26 de mayo con la emisión del último capítulo.

Invitados que recuerdan sus mejores momentos

Sin duda alguna la última temporada de The Ellen Show contó con invitados de lujo, desde Meghan Markle, la duquesa de Sussex que recordaba sus tiempos de actriz, cuando iba en su auto cuya puerta no abría y debía ingresar por atrás o la ex primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, amiga personal de la comediante.

Entre los otros personajes que pasaron durante esta temporada fue Laura Dern, la actriz que la acompañó en el mítico “Episodio del cachorro” cuando Ellen asumió su homosexualidad. Dern tuvo que también lidiar con las consecuencias y una caída en su carrera durante algunos años.

También estuvieron entre los invitados miembros de la familia Kardashian, Courteney Cox, Jennifer Lopez, Amy Shummer, Sarah Kate Silverman y Mark Wahlberg, entre otros.

Pero sin duda, las últimas semanas han sido las más intensas para el show, que contó incluso con la participación de las ahora adolescentes Sophia Grace y Rosie McClellan, las inglesas que se hicieron famosas a nivel mundial por cantar como Nicki Minaj.

Aunque en los episodios finales vendrán los invitados más queridos de Ellen Degeneres, como su esposa Portia di Rossi que estuvo hace algunos días con ella en el plató despidiéndose del programa.

Según informó Vanity Fair, entre los invitados están Oprah Winfrey, Kate McKinnon, Justin Timberlake, Zac Efron, Julia Louis-Dreyfus, Keith Urban, Sean “Diddy” Combs, Luke Bryan, Kerry Washington, Brad Paisley, Mila Kunis y Bruno Mars.

Al igual que en el primer episodio, en el último está Jennifer Aniston, quien apenas ingresó al escenario llenó sus ojos de lágrimas de emoción por el momento que estaba viviendo. También estará Pink, quien igual apareció en ese primer capítulo, un simil de lo que hizo David Letterman cuando se despidió de “Late Night with David Letterman, junto a su primer invitado Bill Murray.

“Ella quería salir en silencio… Eran amigos y familiares del elenco y el equipo en la audiencia” los que la acompañaron en ese último capítulo, informó Pagesix.

¿Vacaciones?

¿Qué hacer en el futuro? Esa es la pregunta que probablemente se hizo Ellen Degeneres a sus 64 años y la respuesta, la tuvo de inmediato.

Comenzará con un viaje a Ruanda, donde ya se construyó el Campus Ellen DeGeneres del Dian Fossey Gorilla Fund, una institución que creó junto a su esposa y la donación de cientos de celebridades y personas para cuidar a los gorilas de montaña, preservando su existencia.

Según informó Pagesix, viajará junto a 20 acompañantes, amigos y colegas, quienes tendrán todos los gastos pagados por la actriz y podrán visitar, al igual que ella, por primera vez el centro.

Sin embargo, eso no es lo único, puesto que también querría filmar otro stand-up para Netflix, luego del éxito que logró con “Relatable” en 2018.

Portia di Rossi comentó en el show que le gustaría que Ellen volviera a hacer stand-up. Por ejemplo, le encantaría verla en tour o Las Vegas, por lo que quizás esta sea una faceta que Ellen Degeneres retome luego de haberlo dejaron por algunos años.